Cuba: Les manipulations sur le Venezuela tentent de calomnier Cuba

La Havane, 3 août (RHC) La Déclaration du Ministère des Affaires Étrangères du 31 juillet 2024 a dénoncé le fait que le peuple vénézuélien est confronté à la manipulation médiatique et politique ainsi qu'au harcèlement impérialiste, à l'ingérence extérieure et à l'attaque opportuniste des oligarchies et de leurs représentants.

La présidence de l'Union des journalistes cubains a averti le même jour dans un communiqué que la campagne de harcèlement et de manipulation médiatique contre la République bolivarienne du Venezuela avait de nouveau été déclenchée.

Il n'a pas fallu longtemps pour que l'on tente, dans le cadre de la manipulation médiatique et politique, d'imposer une calomnie à l'encontre de Cuba.

Sur la base d'une grossière fabrication du Diario de las Américas, conformément à sa ligne éditoriale sur Cuba, une source anonyme a été citée pour transformer malicieusement le trafic aérien régulier entre Cuba et le Venezuela en un prétendu mouvement extraordinaire de personnes et de documentation lié aux événements qui se déroulent au Venezuela depuis le dimanche 28 juillet.

On pouvait s'attendre à ce que d'autres médias et comptes sur des plateformes numériques, qui travaillent en coordination dans des campagnes d'intoxication sur la réalité cubaine, assument cette calomnie comme une vérité, sans s'arrêter pour la vérifier.

Les autorités de l'Institut de l'aéronautique civile de Cuba ont confirmé qu'entre le dimanche 28 juillet et le 2 août 2024, il n'y a pas eu d'autres vols que les vols commerciaux prévus.

L'idée malveillante selon laquelle un vol a été "loué à Turkish Airlines" pour assurer la liaison Havane-Caracas est fausse. La compagnie aérienne en question effectue quatre vols hebdomadaires. La ligne part d'Istanbul les lundis, mardis, mercredis et samedis, de sorte qu'aucun avion n'a été affrété spécialement pour le trafic d'urgence ou pour couvrir un besoin impératif, comme l'insinue l'un des axes de la campagne de mensonges.

L'arrêt de cette ligne à Caracas est destiné à recevoir les services du commissariat, le carburant et ses propres passagers. Cette semaine, elle a opéré sur le secteur La Havane-Caracas comme suit : le 29 juillet, TK183 avec l'avion B789 a quitté La Havane à 12:55 et est arrivé à Caracas à 16:10. Le 30 juillet, TK195 avec l'avion B789 La Havane-Caracas à la même heure et le 31 juillet, avec le vol TK183 et l'avion B789 avec le même itinéraire.

La compagnie aérienne CONVIASA a couvert sa route régulière Caracas-Havana-Managua-Havana-Caracas sur ses trois fréquences hebdomadaires. Cette semaine, elle a opéré sur le secteur La Havane-Caracas comme suit : Le 30 juillet, l'avion VCV3493 A342 a quitté La Havane à 05h30 pour arriver à Caracas à 08h30. Le 1er août, le vol VCV3497 avec l'avion A342 a quitté La Havane à 05h30 pour arriver à Caracas à 08h30. Le vendredi 2 août, le vol VCV3497 avec l'appareil A342 part de La Havane à 05:30 et arrive à Caracas à 08:30.

CONVIASA assure une liaison régulière tous les quinze jours sur la ligne Caracas-Havane-Moscou-Havane-Caracas. Cette ligne part de Caracas le vendredi. Cette semaine, elle a opéré sur le secteur La Havane-Caracas le 29 juillet, le vol VCV avec l'appareil A346 quittant La Havane à 14h00 et arrivant à Caracas à 17h00.

Le 1er août, le vol CUB314 de Cubana de Aviación avec l'avion TU-204 a effectué la liaison régulière Santiago de Cuba-Porlamar, partant à 14h00 et arrivant à Porlamar à 16h30. Ce vol a transporté des collaborateurs cubains du secteur de la santé conformément à la planification des relais et des congés établie précédemment.

L'un des mensonges de cette calomnie consiste à supposer que l'avion a transporté du personnel pour garder et protéger les dirigeants du gouvernement vénézuélien et du personnel spécialisé pour imprimer de nouveaux registres électoraux, et qu'il a ramené à Cuba une partie du personnel médical et d'autres conseillers cubains pour protéger leur vie par crainte de la violence qui avait été générée.

On peut affirmer catégoriquement qu'aucun personnel cubain lié aux opérations de sécurité et à la protection des dirigeants vénézuéliens ou à la réalisation de travaux liés au processus électoral ne s'est rendu au Venezuela depuis Cuba. En aucun cas les collaborateurs cubains travaillant au Venezuela n'ont été transférés à Cuba pour des raisons de sécurité ; au contraire, le flux normal et planifié des mouvements des membres de la coopération cubaine au Venezuela a été maintenu.

Ces accusations sur Cuba alimentent la campagne sur la prétendue ingérence de Cuba au Venezuela, alors que l'origine de l'ingérence et du siège de ce pays est claire.

