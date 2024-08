Cuba nie toute implication dans des violences au Venezuela

La Havane, 21 août (Prensa Latina) Le gouvernement cubain a nié hier toute implication dans des actions de répression, d'espionnage, de persécution et de torture au Venezuela via une déclaration du ministère des Affaires étrangères (Minrex).

Selon le texte, le désespoir de cacher l’échec des projets de coup d’État dans la nation sud-américaine a conduit un représentant des oligarchies et des intérêts géostratégiques états-uniens « à tenter de tromper l’opinion publique avec des accusations fausses et malveillantes » contre l’île.



« Quant à cette promotrice de mensonges, il a été récemment révélé qu’elle avait reçu des millions de dollars d’un groupe de pression états-unien dans le but de financer sa campagne et de générer une déstabilisation au Venezuela », a ajouté le texte.



Ce n’est pas Cuba, précise le communiqué, qui s’immisce – et ne le fera jamais – dans la vie politique et économique d’un autre pays par des sanctions, des pressions et des projets de changement de régime.



Ce n’est pas Cuba, réaffirme le document, qui lance une campagne médiatique visant à saper les institutions vénézuéliennes, mettant en danger la vie de milliers de personnes et ignorant la volonté de la majorité.



Une fois de plus, l’invention et le délire prennent vie dans la construction d’une matrice de mensonges contre Cuba, souligne le ministère.



Le communiqué précise également que le ministère des Affaires étrangères a dénoncé les 31 juillet, 2 et 10 août que « ceux qui tentent d’imposer des calomnies au sujet de Cuba sont les mêmes qui soutiennent et pratiquent l’ingérence, la manipulation et l’encouragement à la violence ».



L’oligarchie vénézuélienne sait bien que la Révolution bolivarienne a mis fin à des décennies de torture, de disparitions forcées et d’assassinats, souligne-t-il.



Les falsificateurs irresponsables de la réalité, indique-t-il, « ignorent les vastes pratiques d’ingérence et de répression de leurs mentors, les États-Unis d’Amérique ».



De même, il rappelle que « le rôle états-unien dans le soutien à l’opération Condor en Amérique latine et dans les Caraïbes et dans la formation de mercenaires et de forces militaires putschistes est connu » de tous.



Washington, affirme par ailleurs le Minrex, « est responsable des méthodes de torture et d’horreur contre les détenus de Guantanamo, territoire cubain illégalement occupé ».



L’indécence et les mensonges que la droite utilise comme étendard ne pourront jamais porter atteinte à l’intégrité de la Révolution cubaine ni vaincre la volonté du peuple, affirme enfin le ministère des Affaires étrangères.

https://frances.prensa-latina.cu/2024/08/21/cuba-nie-toute-implication-dans-des-pratiques-violentes-au-venezuela/