Cuba: Nouvelles études sur les semences  à Holguín

Le secteur agricole de la province de Holguín entreprend de nouvelles études sur les semences, dans le but de faire face au changement climatique et de promouvoir la résilience face aux variations causées par ce phénomène.

Ces denrées sont destinées à être semées dans des zones montagneuses et des polygones productifs sélectionnés, où il est possible d'évaluer leur performance et leur adaptation à des températures élevées et à une sécheresse intense, entre autres paramètres.

Robert Manuel Leyva Martínez, spécialiste de l'Unité de promotion, de recherche et de formation agricole (Ueica) du territoire oriental, a indiqué que dans des cultures comme le piment, l'aubergine et la banane, on travaille au développement de nouvelles variétés, en tenant compte également des conditions du sol.

Il a souligné que des techniques innovantes sont également testées, visant à contribuer à l'économie d'eau en réduisant l'espace entre une plante et une autre, en plantant des courges et des ignames en monticules et en couvrant le plus possible de terres avec des variétés à cycle court.

Ces alternatives sont appliquées sur des territoires tels que Banes, Urbano Noris et Gibara, qui ont également bénéficié de la collaboration des projets internationaux Ecovalor et Gibara verde x ciento pour contribuer à l'autosuffisance locale et à l'incorporation de technologies innovantes.

L'Ueica travaille également à la promotion du Programme de développement durable à l'horizon 2030, qui comprend des lignes de recherche telles que les ressources phytogénétiques, la production, la conservation et la gestion des semences, la phytotechnologie des cultures intégrées, l'alimentation animale et les facteurs biotiques et abiotiques qui influencent l’agriculture.

Avec plus de 30 ans de travail dans la province, l'Ueica dispose de départements spécialisés dans différents domaines agricoles, composés de professionnels compétents qui enseignent également dans les centres universitaires, renforçant ainsi les liens pratiques avec le monde académique.

