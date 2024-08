Cuba:  Un système de dépistage néonatal de haute technologie

Des experts du Centre cubain de neurosciences (CNEURO) ont mis au point un système de dépistage néonatal pour la détection précoce des troubles de l'audition et de la vision chez les nouveau-nés, selon les médias locaux.

Baptisé Infantix, cet équipement a la particularité d'être la première technologie de ce type au monde et d'être capable de différencier les pertes de conductivité de celles causées par des lésions neuronales, a rapporté le journal Granma.

L'ingénieur en télécommunications et en électronique Ernesto Velarde, responsable de ce projet au CNEURO, a expliqué au journal que cet outil scientifique se caractérise également par un système conçu pour coupler différents modules, en fonction du test et des enregistrements de signaux.

Pour réaliser les tests d'émissions otoacoustiques, a-t-il souligné, le module est équipé d'un accessoire doté de microphones et de haut-parleurs, sachant que l'analyse clinique consiste en l'émission d'un son par l'appareil et la capture de l’écho.

De cette manière, on obtient des informations sur le fonctionnement de l'ensemble de l'oreille moyenne et interne et, sur la base des données, l'équipement effectue l'analyse requise et émet un résultat.

Dans le cas d'un potentiel lié à la vision, le patient reçoit un stimulus visuel et le système de dépistage ou de recherche évalue la réponse du cerveau.

Il peut ainsi évaluer l'état de la rétine, du nerf optique et de la partie du cortex cérébral chargée du traitement visuel.

Ce dépistage permet de détecter différentes affections ophtalmologiques, telles que les cataractes congénitales et les neuropathies du nerf optique.

L'importance de cette méthode de diagnostic réside dans la détection des troubles auditifs et visuels chez les nouveau-nés le plus tôt possible grâce à un dépistage universel, avant qu'ils ne sortent de la maternité.

Les chercheurs internationaux et cubains s'accordent à dire que les enfants nés sourds ou souffrant d'une perte auditive partielle mais recevant un traitement adéquat au cours des six premiers mois de leur vie ont acquis, à l'âge de cinq ans, les mêmes capacités cognitives que les enfants ne souffrant pas de perte auditive (l'anomalie congénitale la plus répandue dans le monde) et mènent une vie normale.

En 2019, Infantix a été enregistré par le Centre de contrôle d'État des médicaments, des équipements et des dispositifs médicaux pour le dépistage auditif et en 2020 pour l'analyse visuelle.

Récemment, un essai clinique impliquant plus de 300 bébés âgés de plus de 48 heures a été réalisé à l'hôpital gynécologique et obstétrique Ramón González Coro de La Havane, afin d'évaluer les performances du système, avec d'excellents résultats, a déclaré M. Velarde.

L'expert a indiqué que des travaux sont en cours pour ajouter un module de dépistage cardiovasculaire au système.

Le système est utilisé dans des établissements médicaux des provinces cubaines de Villa Clara, Holguín, Matanzas, Artemisa, Mayabeque et La Havane.

http://www.ahora.cu/fr/sante/22053-cuba-developpe-un-systeme-de-depistage-neonatal-de-haute-technologie