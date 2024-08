Féminisme : Le féminisme au service de la CIA

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Bien qu'elle ait avoué elle-même être un agent de la CIA, Gloria Steinem continue à être considéré et décorer comme la grande dirigeante historique du féminisme états-unien.

Nos lecteurs connaissent déjà certains des éléments de base qui relient le féminisme d'entreprise ou le post-féminisme à divers mouvements d'inspiration néo-nazie des élites d'entreprise occidentales. Nous l'avons expliqué à propos des bases eugéniques et néo-nazies de Margaret Sanger et du mouvement de planning familial. Et nous avons également expliqué comment les documents du Gouvernement des États-Unis datant de la guerre froide montrent directement l'intérêt d'utiliser le mouvement d'émancipation de la femme comme instrument de contrôle et de réduction de la population.

Un autre cas intéressant, et celui de l'une des dirigeante du féminisme nord-américain : Gloria Steinem qui a été considérée de façon récurrente comme « la féministe la plus célèbre du monde ». Gloria Steinem « a dirigé les mouvements de libération de la femme tout au long des années 60 et 70 » aux États-Unis et « est considérée actuellement dans son pays comme l'une des figures les plus importantes et les plus iconiques du mouvement pour les droits de la femme. »

Mais bien. Gloria Steinem a été un agent de la CIA. Et pas n'importe quel agent mais un agent avec d'importantes responsabilités: « La CIA a créé une organisation écran appelée service d'investigation indépendant. La responsable en était la future féministe Gloria Steinem qui savait parfaitement d'où venait l'argent et ne s'est jamais repentie de l'avoir reçu. » En effet, quand son implication dans la CIA a été révélée publiquement, Gloria Steinem n’a manifesté aucun regret. «Si j'en avais encore l'occasion, je le referai, » a-t-elle affirmé.

4. La transformation du mouvement d'émancipation de la femme en l'actuel post-féminisme au service des grandes corporations s'est confirmé de différentes façons qui incluent les origines eugéniques, racistes et néo-nazies du mouvement de planning familial dirigé par Margaret Sanger aux États-Unis. À partir de la guerre froide, ces stratégies entrent directement dans les objectifs et les actions du Gouvernement des États-Unis lui-même et, comme nous le révèle expressément le rapport Kissinger de 1974, comprennent aussi des agences de ce Gouvernement, des agences des Nations unies, des fondations de corporation et des O.N.G. comme outils de base.

5. Bien qu'elle ait avoué elle-même être un agent de la CIA, Gloria Steinem continue à être louée et récompensée comme la grande dirigeante historique du féminisme états-unien. Cela n'est pas très surprenant dans le contexte général de la manipulation et de la perversion du processus d'émancipation de la femme par le capitalisme postmoderne, toujours au service des intérêts et des objectifs des corporations.

