Honduras : Coup d'Etat en préparation

Dans sa première réaction après la rupture du traité d'extradition avec les États-Unis, la présidente du Honduras, Xiomara Castro, a dénoncé l'existence d’un plan de déstabilisation organisé depuis l'étranger en réponse à ce qu'elle a qualifié comme des déclarations d'ingérence de l'ambassadeur des États-Unis, Laura Dogu.

Dans son discours à San Pedro Copan, Castro a déclaré : « Je veux vous dire qu'on est en train de perpétrer un plan contre notre Gouvernement. Hier, ils ont attaqué le chef des forces armées et le ministre de la défense de notre pays. »

La présidente a souligné la gravité de cette ces attaques, et affirmé que ce sont « des attaques qu'on ne peut pas permettre parce qu’elles affaiblissent l'institution des forces armées. »

Dans son intervention, elle a rappelé le coup d'Etat de 2009, qui a provoqué la violence, l’exil et des violation des droits de l’homme.

« Nous avons déjà vécu un coup d'Etat et nous avons ce que cela signifie, » a affirmé la présidente et elle a ajouté qu'on ne va pas permettre plus d'actions de cette sorte et que la souveraineté du Honduras doit être respectée.

En outre, elle a affirmé qu'elle ne laisserait pas « utiliser l'instrument de l'tradition, l’extradition pour intimider les forces armées du Honduras ou les faire chanter. »

Le conflit avec les États-Unis, s'est intensifié après une récente visite au Venezuela du ministre de la Défense du Honduras, Manuel Zelaya, et du chef d'État major conjoint des forces armées, Roosevelt Hernandez, qui ont rencontré le ministre de la défense du Venezuela, Vladimir Padrino Lopez.

L'ambassadeur Dogu a dénoncé cette rencontre et accusé le Gouvernement bolivarien de « trafic de drogue », ce que Castro a dénoncé comme une violation évidente de son rôle d'ambassadeur dans le pays et une ingérence dans les affaires intérieures de l'État hondurien.

Après cela, le Gouvernement du Honduras a décidé de mettre fin au traité d'extradition avec les États-Unis pour protéger la souveraineté du pays.

Dans ce contexte, la présidente a déclaré clairement que son Gouvernement ne céderait pas aux pressions extérieures et qu'il défendrait la souveraineté du Honduras à tout prix : « Je promets au peuple hondurien qu'il n'y aura plus jamais de coup d'Etat, » a déclaré Castro.

Dans une interview télévisée, le chancelier du Honduras, Enrique Reina, a alerté sur une tentative de division des forces armées après les commentaires de l'ambassadeur des États-Unis, Laura Dogu. Selon lui, ce plan serait destiné à diviser les Forces Armées dont certains secteurs chercheraient à destituer le chef de l'armée Roosevelt Hernandez.

