Venezuela: 1 062 arrestations pour violences

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Le procureur général du Venezuela, Tarek William Saab, a fait savoir mercredi lors d’une conférence de presse que 1 062 arrestations pour violences avaient été enregistrées dans le pays après es élections résidentielles du 28 juillet.

« 1 062 personnes ont été arrêtées. Si pour certaines d’entre elles, on peut déterminer grâce à l’enquête, qu’elles étaient sur les lieux mais n’y ont as participé, ici règle la justice et elles seront libérées., » a déclaré Saab et il a affirmé que la loi serait très sévère avec ceux qui ont participé aux violences.

Il a également précisé que « 77 fonctionnaires ont été blessés et 1 assassiné à Aragua » et que plusieurs des auteurs intellectuels de la violence qui s’est déchirée dans. le pays sont l’objet d’enquêtes en cours: « Il y a des enquêtes en cour et des investigations en marche contre 1 ou 2 auteurs intellectuels, contre plusieurs. Nous n’écartons pas la possibilité de nouvelles arrestations qui aient à voir avec les auteurs intellectuels. » Et il a présenté des vidéos des actes de vandalisme.

Le président Nicolás Maduro a fait avoir mercredi soir lors d’une conférence de presse avec les médias internationaux que les maisons de presque 8 000 dirigeants de base du Parti Socialiste Uni du Venezuela (PSUV) avaient été attaquées par des « commandos » à Caracas et Miranda.

« Seulement à Caracas, hier, on comptabilisait 3 600 dirigeants de base du Parti Socialiste Uni du Venezuela dont la maison a été attaquée avec la liste des membres de la famille: fils, filles, autres membres. Et à Miranda, il y en avait 4 000. Comment appelle-t-on cela? Cela ne rappelle-t-il pas les nazis? Ils n’ont pas envoyé les SS ou la Gestapo mais les délinquants payés avec de la drogue, » a-t-il déclaré

Il a indiqué que ces commandos qui dépendent des dirigeants d'extrême droite María Corina Machado et Edmundo González, ont harcelé une femme de 80 ans qui détenait une lettre que le Commandant éternel, Hugo Chávez Frías, lui avait écrite.

