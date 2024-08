Venezuela: 3 mafieux payés pour créer des troubles après les élections

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Le procureur général du Venezuela, Tarek William Saab, a présenté jeudi des preuves de l’avancée de l’enquête sur les violences qui ont eu lieu après les élections présidentielles du 28 juillet. Il a montré des vidéos sur lesquelles on voit 3 détenus affirmer avoir eu des relations avec Gilber Caro et à travers lui, avec l'opposant Leopoldo López dont ils ont reçu des instructions et de l’argent.

Sur ces vidéos, on voit Luis Humberto Yánez Martínez (alias “Valle”), Ronald Fernando Mendoza (alias “Santa Bárbara”) et Nelson Alejandro Barreto Reyes (alias el “Ratón”). Les deux premiers sont des parrains d'El Rodeo et le troisième d’Uribana.

Le procureur a déclaré que Gilber Caro avait eu des contacts auparavant avec ces 3 mafieux pour qu’ils soutiennent les actions qui se sont déchaînées et qu’ils fixent une date pour que l’escalade la plus violente se produise entre le 29, 30 et le 31 juillet.

« Ils voulaient un bain de sang dans le. pays et, le 31 juillet, l’escalade définitive grâce à ces individus. Heureusement, ils ont été arrêtés en temps réel. »

Saab a présenté une video sur laquelle Luis Humberto Yañez, alias “Valle” (accusé d’enlèvement et de viol) avoue avoir été contacté par Gilber Caro et raconte que grâce à des messages audio de l'opposant Leopoldo López, on lui donnait des ordres concernant ce qu’il devait faire et dit avoir reçu 5 000$.

Il a mentionné le fait que Nelson Alejandro Barreto, alias “el Ratón”, a une longue histoire également effrayante et qu’en 2016, il a été arrêté pour trafic illégal. En outre, il a rappelé que Gilber Caro est un terroriste impliqué principalement dans 3 affaires: dans la première, en 2017, il a été arrêté pour avoir transporté un fusil d’assaut et des explosifs dans sa voiture, 2019, il a été arrêté pour avoir participé à des actes de vandalisme destinés à troubler l’ordre public et en 2021, il a commis des délits dans la paroisse La Vega de Caracas.

Arrestation d’un individu avec 4 000 doses de captagon qui devaient être réparties entre des délinquants liés à l’opposition

En ce qui concerne l’appel à la mobilisation lancé par l’opposition pour ce samedi 17 août, il a affirmé que 4 000 doses de « captagon » qui devaient être utilisés pour commettre des actes terroristes ont été saisies.

Et il a précisé que l’individu identifié comme José Luis Miranda Consuegra, aujourd’hui en prison, était un membre actif de la bande de alias “Wilexis” qui opérait à Petare, dans l’état de Miranda.

« Ils voulaient utiliser ces drogues pour provoquer des actes terroristes dans une activité de l’opposition, ce samedi 17 août. Peu leur importe de droguer des gens pour faire des morts et des blessés parmi le peuple vénézuélien… Nous rendons la justice immédiatement, en temps réel, » a affirmé Saab.

Enfin , il a ajouté qu’aux organismes internationaux, « nous allons présenter un résumé de tout, nous, nous allons aller dans tous les forums internationaux qu’il faut pour dire la vérité du Venezuela concernant ces événements et avec toutes les preuves que nous avons. »

Et il a dénoncé le fait que certaines des actions conçues par l’extrême-droite pour provoquer la déstabilisation comprenaient l’utilisation de la violence dans des manifestations de l’opposition pour en accuser le Gouvernement.

Il a annoncé que le rapport sera présenté à l’Organisation des Nations unies et « à tous es forums internationaux » pour montrer « toute la vérité du Venezuela » avec les vidéos, les informations et les annexes correspondantes.

NOTE de Bolivar Infos

Un stimulant désinhibant. Synthétisé pour la première fois en 1961, le Captagon est un stimulant de la famille des amphétamines. Son nom d’origine : la fénéthylline. La molécule d’amphétamine contenue dans le Captagon accroît la vigilance du consommateur, et renforce sa résistance à la fatigue. L’inhibition disparaît, et laisse place à un sentiment de toute-puissance.

(https://www.europe1.fr/societe/quest-ce-que-le-captagon-la-drogue-des-djihadistes-3346220

Source en espagnol:

https://albaciudad.org/2024/08/fiscal-general-gilber-caro-le-pago-a-tres-pranes-para-crear-desordenes-tras-elecciones/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/08/venezuela-3-mafieux-payes-pour-creer-des-troubles-apres-les-elections.html