Venezuela : AMLO attend la position du TSJ avant de rediscuter avec Lula et  Petro

Par Lorenzo Santiago

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

La semaine dernière, Lula a suggéré de réaliser de secondes élections au Venezuela pour résoudre le conflit.

Le président du Mexique, Andrés Manuel Lopez Obrador, a dit mardi 13 qu'il ne parlerait pas avec les présidents Lula (Brésil) et Gustavo Pétro (Colombie) tant que le Tribunal Suprême de Justice du Venezuela, (TSJ) ne se sera pas prononcé sur la situation dans le pays après les élections.

Le président du Brésil, de la Colombie et du Mexique avaient programmé un appel téléphonique pour le lundi 12 dernier pour discuter des issues à la crise de COVI Venezuela, mais il a été annulé faute de temps dans les agendas des présidents. Maintenant, la perception des diplomates brésilien et que les conversations avec les autres pays ont été « suspendues » et dépendront plus de ce que va divulguer la justice vénézuélienne.

AMLO évoque la judiciarisation du processus électoral vénézuélien. Le Conseil national électoral du Venezuela a retardé la publication des résultats détaillés en alléguant qu'une attaque de pirates informatiques s'était produite contre le système électoral. Le TSJ enquête sur les agressions présumées, a collecté tout le matériel électoral de l'organisme et interrogé 9 des 10 candidats qui se sont présentés à l’élection. Le seul qui ne s’est pas présenté est l’opposant Edmundo González Urrutia.

Le Brésil, la Colombie et le Mexique se sont organisés pour servir de médiateurs dans la situation des élections vénézuélienne, et ont déjà émis deux déclarations sur le processus électoral. Dans ces documents, les présidents demandent qu'on divulgue les procès-verbaux des élections, et que cette publication soit faite par par le CNE, pas par les cours. Le président Nicolas Maduro a même fait l'éloge de cette déclaration et dit que la position de ces trois pays « évite des dégâts. »

Proposition pour de nouvelles élections ?

Jeudi dernier 8, le président Lula a suggéré lors d'une réunion ministérielle que de nouvelles élections soient célébrées au Venezuela. Cette proposition a été exprimée par le conseiller spécial du Gouvernement pour les affaires internationales, Celso Amorim, au journal « Valeurs économiques ». Mais la diplomatie comprend qu'il s'agit seulement d'une idée initiale qui a été lancée, mais qui n'est pas encore l'objet de discussion.

Le 28 juillet, Nicolas Maduro a gagné les élections au Venezuela. L'opposition a mis en doute les résultats et dit qu'elle avait recueilli les procès-verbaux des élections, organisé des protestations violentes dans le pays et une crise diplomatique qui implique Caracas et la communauté internationale.

Les États-Unis sont l’un des principaux acteurs de ce processus. Jusqu'à présent, la position des États-Unis a été erratique. Tout d'abord, la vice-présidente Kamala Harris a dit le jour des élections qu'il fallait attendre. Ensuite, le département d'État publié une note affirmant, sans en apporter de preuves, que le candidat de la Plate-forme Unitaire avait obtenu plus de voix que Nicolas Maduro.

Ensuite, le porte-parole du département État des États-Unis, Matthew Miller, affirmé que le pays ne reconnaît pas l'ancien ambassadeur Edmundo González Urrutia comme président, du Venezuela. Selon lui, les États-Unis gardent des contacts avec le Brésil, le Mexique et la Colombie, « pour trouver une issue » à cette situation.

Mardi, le président de l'Assemblée nationale chef du commandement de campagne de Nicolas, Maduro a remis en question l'exigence des procès-verbaux: « Pourquoi ne demandent-ils pas les procès-verbaux des élections au Chili ? Pourquoi ne demandent-ils pas les procès-verbaux au Brésil ? Les procès-verbaux vénézuéliens n'ont jamais été publiés parce que ce sont des documents officiels. » La loi électorale vénézuélienne n'exige pas la publication des procès-verbaux. Le CNE est obligé de publier les résultats détaillés des bureaux de vote dans les 30 jours qui suivent les élections.

Les questions de l’opposition

Les résultats des élections ont été remis en question par l'opposition d'extrême droite du Venezuela. Le groupe dirigé par Maria Corina Machado dit avoir accès à 70 % des procès-verbaux, des élections–des documents élaboré pour chacun des 30 000 bureaux de vote environ–qui agréer la victoire du candidat d’opposition Edmundo González Urrutia.

Les opposants amadou publie une soi-disant liste de registre électoraux sur deux sites. Sur l'un d'entre eux, l'utilisateur entre son document d'identité et soi-disant apparaissait les procès-verbaux du bureau dans lequel cette utilisateur avait voté. Sur l'autre, il y avait une compilation avec les données de tous les procès-verbaux que l'opposition disait avoir.

Mais ils n'ont pas présenté devant les tribunaux vénézuéliens la liste complète des procès-verbaux et n’ont pas déposé de plainte demandant que les résultats des élections soient revus ou remis en cause. Corina dit que son candidat, Edmundo Gonzalez, a gagné les élections avec un large écart, avec 70 % des voix contre 30 % à Maduro.

Après la plainte déposée par Maduro, le tribunal a convoqué tous les candidats pour apporter des éclaircissements sur les élections. Edmundo González Urrutia ne s'est pas présenté devant le TSJ et a envoyé pour le représenter le gouverneur de Zulia, Manuel Rosales. Dans un discours qu’il a fait après l'audience, Rosales a dit que l'opposition « n'a rien besoin de remettre » et a exigé la remise des procès-verbaux des élections par le CNE.

Pendant ce temps, le candidat, vaincu aux élections a publié une note sur les réseaux sociaux, demandant aux militaires du pays « de désobéir aux ordres » et « de respecter les résultats des élections », dans ce texte, Edmundo González Urrutia s’autoproclame président du Venezuela.

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/08/13/venezuela-mexico-dice-que-esperara-una-postura-de-la-justicia-venezolana-antes-de-volver-a-dialogar-con-brasil-y-colombia/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/08/venezuela-amlo-attend-la-position-du-tsj-avant-de-rediscuter-avec-lula-et-petro.html