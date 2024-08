Venezuela : Analyse des chiffres des élections présidentielles du 28 juillet I ère partie

Traduction Françoise Lopez pour latine–Bolivar infos Ce travail de mission vérité, révise les chiffres officiels et ceux de l'opposition insurrectionnelle en comparant les comportements aux élections précédentes, les dynamiques politiques qui ont entouré la journée des élections et les facteurs qualitatifs qui composent la controverse exprimée en nombres. Au centre de l'opération de changement de régime au Venezuela, le commandement de campagne d’Edmundo González Urrutia, ConVzla, a lancé sur Internet deux sites ressemblant à un conseil national électoral (CNE) parallèle, une action qui viole les lois électorales vénézuéliennes et a servi à présenter des résultats non annoncés par l'organe recteur. La page resultadosconvzla.com dont le nom de domaine a été acquis le 27 juillet, est sujet à révision et à controverse, car elle contient les soi-disant « procès-verbaux » des élections aux mains de l'opposition. Plusieurs analyses ont trouvé un ensemble d'incohérences graves et ont conclu que plus de 90 % de ces documents ont probablement été modifiés ou sont des faux. Ce registre est celui qui, théoriquement, donne les bases de calcul des résultats électoraux, selon ConVzla, publiés sur le site https://elecciones2024venezuela.com/, un autre site, qui théoriquement s'arroge aussi la faculté de publier des chiffres qui soi-disant donnent victoire à Edmundo González Urrutia. La page resultadosconvzla.com enregistre un peu plus de 9000 documents justificatifs qui, s'ils étaient réels, représenteraient 30 % des plus de 30 000 bureau de vote qui ont ouvert le 28 juillet, mais il est clair que, en plus d'être sérieusement discutables, il ne représentent pas la majorité des procès-verbaux générés le jour des élections. Il faut ajouter que jusqu'à présent, il n'y a aucune possibilité de contrôler les « procès-verbaux » de l'opposition, légalement ou institutionnellement. Le tribunal suprême de justice (TSJ), par l'intermédiaire de la cour électorale, a réalisé une expertise des élections du 28 juillet juillet. Edmundo González Urrutia a été convoqué par cet instance. Il ne s'est pas rendu à cette convocation. Il n'a pas non plus donné au plus haut organe judiciaire les justificatifs ou « procès-verbaux », de sorte que le matériel qui « démontre la victoire » de l'opposition se trouve exclue de l’expertise. Selon le couple Machado/Gonzalez Urrutia.–nous ne cessons pas de le dire–dans le cadre de leur stratégie pour provoquer le changement de régime au Venezuela sur la base des résultats électoraux faux, le candidat de la plate-forme militaire démocratique (PUD) aurait obtenu 7 303 480 (67,08 %) alors que Nicolas Maduro en aurait obtenu 3 316 142 (30,46 %). Pour sa part, le président du CNE, Elvis Amoroso, a confirmé le 2 août avec la publication du second bulletin que Nicolas Maduro avait été réélu avec 6 408 844 (51,9 %) alors que Gonzalez Urrutia a obtenu 5 326 104 fois (43,1 %). Ce que cherchent à dire les données de l’opposition Eugenio Martinez a diffusé sur son compte X une comparaison du vote chaviste aux élections à des charges de représentation depuis les présidentielles de 2006. Là, on peut voir une « ligne de tendance » descendante prononcée qui atteint les soi-disant 3 316 142 voix que Nicolas Maduro aurait obtenues le 28 juillet selon les données parallèles diffusées par l’opposition. Ce graphique a été élaboré par l'O.N.G. Votoscopio, dirigée par Martinez lui-même

Tendance générale du vote chaviste selon ConVzla

Tous les chiffres de ce graphique, à l'exception de ceux de 2024, sont des chiffres officiels qui émanent du CNE. Les élections, lors desquelles le chavisme a eu le plus de voix ont été les 4 élections présidentielles de 2006, 2012, 2013 et 2018, alors alors que lors des autres élections, bien que le chavisme ait eu la majorité, les chiffres ont baissé. C'est un comportement habituel lors des élections en général, car aussi bien les chavistes que les opposants participent plus aux élections présidentielles. Les électeurs chavistes, peut-on affirmer, ont obtenu de meilleurs résultats aux élections présidentielles à cause de la signification inhérente à la charge dans le projet politique. Les 3 316 142 voix que l’opposition attribue à Nicolas Maduro en 2024 sont le seul facteur qui brise la tendance des élections présidentielles de la Révolution Bolivarienne.

Plancher et plafond du chavisme aux élections

Selon le CNE, ce sont les élections présidentielles de 2012, qui ont apporté le plus de voix au chavisme avec 8 184 383, alors qu'aux présidentielles de 2018, il atteignait les 6 288 430. Ce graphique illustre les planchers et les plafonds du Chavisme, ce qui confirme que les informations données par l'opposition brisent les paramètres en mettant le chiffre de 2024, comme le résultat le plus bas, non seulement au présidentiel, mais à toutes les élections. Les soi-disant « données » diffusées.–rappelons-le, illégalement–par le commandement de campagne de Gonzalez/Machado contrastent avec les paramètres de plusieurs façons. En effet, comme on le voit sur le graphique précédent, les données du CNE correspondant aux élections de 2020 disent que le chavisme a obtenu 4 331 388 voix. Ces chiffres, soi-disant meilleurs que ceux de 2024, ont été obtenus dans le cadre d’une l'élection lors de laquelle la participation générale a été notablement basse, à peine de 30,18 % du corps électoral. Les élections du 28 juillet seraient, selon l'opposition, les seules avec une participation moyenne, lors desquelles le chavisme n'aurait pas soutenu ses candidats, contrairement à son habitude. Elle serait même la plus juste quand elle a eu le pire rendement, même en la comparant aux élections apathiques de 2020. Au premier abord, par simple raisonnement, la donnée paraît invraisemblable. Il faut s'arrêter là, et signaler qu'à toute élection, n'importe quelle force politique est sujette à subir des revers, elle peut gagner ou perdre de façon écrasante. Mais les facteurs d'un phénomène de cette sorte résident dans les dénominateur politiques réels du moment. ou dans le contexte de l’élection. Une élection qui donnerait au chavisme un soutien aussi faible, à peine plus de 3 000 000 de voix - comme le prétend l'opposition - serait marqué par un contexte national particulièrement défavorable ou par une accumulation négative si grave qu'il aurait impliqué une rupture profonde, généralisée et étendue de la cohésion des forces chavistes et de leur base de soutien. Un parti ne pourrait déposer sa base de soutien que dans des circonstances extraordinaires. La période 2018-2024 ne connaît pas de chocs de ce type. À ce qui concerne le contexte–pays, on pourrait affirmer que la période 2018–2024, a été beaucoup moins contraire que la période 2013–2018, à cause de l'importance de l'altération de l'économie, des indicateurs sociaux, de l'impact des mesures coercitives contre l'économie vénézuélienne et du niveau de troubles général dans le pays. Dans la période 2020–2024, l'économie vénézuélienne a commencé à accroître dès le dernier trimestre de 2021. Le pays a réussi à stabiliser ses institutions à partir des élections législatives de 2020. Les mécanismes les plus agressifs de l'ordre du jour de pression étrangère ont été contractés en rétablissant les relations commerciales avec diverses compagnies pétrolières ; le taux de change a été stabilisé, l'hyperinflation a été réduite et l'augmentation des prix a été moindre. Dans l'ensemble, les variables de la période 2020–2024 ne font pas penser à des conditions qui auraient pu accélérer une perte de soutien aussi importante que le suggère l'opposition, selon ses « données. » En d'autres termes, selon les paramètres qualitatifs du contexte–pays, les données offertes par l'opposition auraient eu plus de cohérence dans le cadre des élections de 2018.

Résultats du chavisme aux présidentielles selon ConVzla