Venezuela: Arrestation d’un individu qui finançait les guarimbas à Petare

Le président de la république, Nicolas Maduro, a fait savoir qu'on arrêté ce mercredi pendant une perquisition lors de laquelle on a trouvé des drogues et une grande quantité d'argent liquide, l'un des terroristes qui finançaient les guarimbas violentes survenues dans la communauté de Petare, dans l'est de la Grande Caracas.

Et le chef de l'État a précisé que les autorités ont perquisitionné sur ordre du tribunal la maison de l'un des individus impliqués dans les violences fascistes survenues dans le pays les 29 et 30 juillet, après qu’une partie de l'opposition extrémiste ait refusé de reconnaître le résultat des élections.

« c'est lui qui a le plus ordonné de brûler et à payer. On a trouvé des caisses d'une pastille appelée Captagon produite par les États-Unis pour leurs mercenaires, » a révélé Maduro.

Il a expliqué qu'ils donnaient cette drogue aux délinquants mélangée avec de la caféine pour renforcer ses effets : « Ils donnent une pastille à ces délinquants et ils vont brûler et tuer, ils n'ont aucun scrupule ni aucune limite parce que c'est un accélérateur. »

Il a ajouté que presque 90 % des individus arrêté ont eu des examens de laboratoire positifs à la présence de Captagon dans leur sang.

Ils ont obtenu beaucoup d'argent en dollars avec lesquels ils ont payé, ils ont payé avec de la drogue et ils ont payé avec des billets de banque », a-t-il déclaré.

Attaque terroriste d'un CDI

Le président Maduro a remis le « tout nouveau » centre de diagnostic complet Ludovico Silva, situé dans la paroisse de Santa Rosalía à Caracas, qui a été attaqué par des hordes de fascistes de l'opposition extrémiste du pays.

À ce sujet, le gouverneur de Caracas, Nahum Fernández, a raconté que le jour de l’attaque, une vingtaine de criminels sont arrivés et « ont commencé à frapper la clôture (du CDI) avec un tuyau ».

« Les criminels, lorsqu'ils ont vu les femmes (de la communauté) très bouleversées, sont retournés sur l'autoroute et ont mis le feu aux pneus. Un type (en voiture) est passé à toute vitesse et l'un des criminels est tombé et a été très durement touché », a-t-il déclaré.

Il a précisé que les complices du criminel l'ont immédiatement emmené au CDI, qu'il avait tenté d'incendier quelques minutes auparavant, où ils lui ont prodigué les premiers soins avant de le transférer à l'hôpital Universitaire.

Le président a souligné que la nation était victime d'une attaque fasciste et criminelle. « Que se serait-il passé si ces gens avaient pris la fuite et mis le feu au Venezuela pendant une semaine, que se serait-il passé s'ils avaient pris d'assaut le pouvoir et s'étaient emparés de Miraflores, qu'auraient-ils fait du pouvoir ; ces gens sont prêts à gouverner ce pays en paix. Ce sont des fascistes », a-t-il déclaré.

« Au Venezuela, se livre une bataille, mes compatriotes de la Grande Patrie et du monde (…), la victoire du Venezuela est la victoire de la démocratie, de la paix et de l'humanisme (…) Ici, nous sommes en train de vaincre le fascisme. »

Et il a critiqué les attaques contre les centres de santé et les statues : « je ne comprends pas comment ils peuvent attaquer le docteur José, Gregorio Hernandez, sa statue et ce qu'il représente. »

Comment un groupe de la droite fasciste ose-t-il attaquer la statue de José Gregorio Hernandez ? C'est quelque chose que je ne peux comprendre, et je pense que le peuple du Venezuela ne peut pas le comprendre non plus. Le docteur Hernandez est une inspiration pour beaucoup, c'est comme les jeunes docteurs qui s'occupent de soigner le peuple, ils sont notre inspiration »

