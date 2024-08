Venezuela: Astra revendique l'attaque contre le système électoral vénézuélien

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Astra, l'un des pirates les plus connus au niveau international, a revendiqué l'attaque contre le Conseil National Electoral (CNE) du Venezuela et d'autres institutions du pays, le 28 juillet dernier, jour des élections présidentielles au cours desquelles a été réélu Nicolas Maduro.

Dans une récente interview accordée au média mexicain Publimetro, le pirate chilien résidant au Mexique et dirigeant du groupe, Cyber Hunters, a affirmé qu'il avait contacté tous ses amis, à Anonymous, qu'il connaît depuis très longtemps.

« Et je leur ai dit : « regardez, petits, il y a une guerre. M'accompagnez-vous ? Et ils m'ont dit : « Nous irons jusqu'au bout ». Nous avons un groupe de plus ou moins 2000 et quelques pirates dont chacun est en train d'analyser chaque point dans la journée et donne des informations, », a-t-il précisé.

Astra a également menacé que les attaques contre le Venezuela « seront permanentes et automatisées. Il leur faut environ deux jours pour mettre en place une protection, il nous faut environ deux heures pour la violer. »

Le 29 juillet dernier, le président Nicolas Maduro a dénoncé le fait que le CNE avait été victime d'une attaque informative qui a provoqué une panne pendant les élections: « iI y a eu une attaque massive comme jamais dans notre histoire il n'y en avait eu contre le système de transmission du CNE et cette attaque continue. Des centaines d'attaque sur la page du CNE. »

La ministre de la des sciences et de la technologie, Gabriela Jimenez, a également dénoncé le 12 août dernier, le fait que depuis le 28 juillet, au moins 25 institution de l'État avaient été victimes d'attaques informatiques.

Et elle a précisé que, pendant ces deux dernières semaines, des pics de 30 millions d'attaque informatique par minute. Avais-tu lieu contre le pays. En réponse, le gouvernement a décidé de créer le conseil national de sécurité informatique, l'investigation du ministère des sciences et de la technologie.

Cette instance aura pour but « de s’occuper de tout le développement de la République dans ce domaine et de renforcer toutes ces plates-formes technologiques, étant entendu qu’il existe déjà des pays qui ont consacré d’importants efforts à des actions belliqueuses pour porter atteinte à des républiques comme la nôtre », a expliqué le titulaire du portefeuille.

