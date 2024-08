Venezuela: Augmentation des attaques informatiques

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

La ministre des sciences et de la technologie du Venezuela, Gabriela Jiménez, a dénoncé le fait que les attaques informatiques contre les systèmes du pays ont augmenté et affirmé qu'on a comptabilisé 106 institutions et médias affectés. Elle a déclaré aux médias que ces attaques avaient augmenté après la réunion du Conseil de Défense de la Nation et du Conseil d'État dirigée lundi dernier par le président de la République, Nicolas Maduro.

Et elle a précisé que la plupart de ses attaques viennent des États-Unis, de l'Équateur, du Pérou, de la Colombie, et que récemment, la France s’y est jointe.

Elle a ajouté que les agresseurs « ont volé des informations de sites. Récemment, on a publié la liste des employés de la compagnie aériennes d'État CONVIASA. »

Elle a affirmé, quand je cherche à provoquer la terreur, le terrorisme et l'incertitude et la crainte. Quand les responsables des attaques informatiques, « publie les listes des utilisateurs, des militaires, des fonctionnaires… ».

À propos de ces attaques, elle a indiqué qu'elles sont de plusieurs sortes et elle a détaché celles qu'on appelle DNS qui ont pour but de faire s’effondrer les serveurs de l'État vénézuélien comme ça s'est produit avec le site du Conseil National Electoral (CNE), le 28 juillet dernier.

Elle a estimé que ces attaques sont chères, et elle a indiqué que derrière elles, il y a un gros investissement pour « promouvoir la guerre informatique » contre le Venezuela. Selon elle, le coût d'une telle opération dépasserait les 100 000 000 de $.

En examinant comment défendre le pays des agressions futures de cette nature, elle a affirmé : « il est essentiel que nous créions une infrastructure technologique qui garantisse le bien-être du peuple et la confidentialité des données. Les Vénézuélien ont des droits digitaux auxquels nous allons veiller. Cette incertitude générée par l'opposition fasciste est en relation avec la tentative de coup d'Etat informatique et technologique, », a-t-elle souligné.

Elle a déclaré à d'autres médias que ces attaques étaient utilisées, en outre, pour porter préjudice à l'économie vénézuélienne qui a une solide croissance de 5 % jusqu'à présent, selon les estimations de la Commission Economique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL).

Elle a précisé que « les infrastructures technologiques qui garantissent que les liens Internet arrivent au Venezuela ont été attaquées par plus de 30 000 00 de robots. C'est essentiellement là compagnie de télécommunication CANTV qui a été attaquée. »

