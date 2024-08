Venezuela: Ce n’est pas un Gouvernement étranger qui doit décider

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Le président colombien Gustavo Petro a pris position jeudi contre toute ingérence étrangère dans les récentes élections vénézuéliennes et a écrit sur X: « Ce n'est pas un Gouvernement étranger qui doit décider qui est le président du Venezuela. »

Cela confirme ce qu'il avait déclaré mercredi dans un communiqué divulgué par la chancellerie de son pays, dans lequel on affirme que les actions du Gouvernement colombien continueraient à respecter les principes diplomatiques de confidentialité, de respect et de non ingérence.

Selon le président, il appartient aux Vénézuéliens de parvenir à un accord politique pour mettre fin à la violence dans leur pays et établir un moyen de réaliser un scrutin avec des garanties pour tous.

Face a la déstabilisation du Venezuela, Petro a demandé aux autorités vénézuéliennes et au peuple d'arriver à une entente pour que la paix prévale.

Mercredi, la Colombie s'est abstenue lors d'une réunion organisée par l'Organisation des Etats Américains (OEA), réunion dans laquelle la majorité nécessaire des états membres pour « exiger la transparence » du gouvernement du président. Nicolas Maduro n'a pas été obtenue.

Dans un commun émis, après ce conclave, le Gouvernement colombien a affirmé que l'OEA n'est pas le bon endroit pour aborder les problèmes relatifs à la situation politique au Venezuela.

Le texte diffusé par la chancellerie explique que cela est dû au fait que la République Bolivarienne du Venezuela ne fait plus officiellement partie de l'OEA depuis 2019.

Il ajoute que certaines positions adoptées dans le passé par cette organisation face aux évènements concernant le Venezuela se sont écartées de la neutralité et du principe « du respect de la personnalité, de la souveraineté et de l'indépendance des Etats », établi dans la charte de l’OEA.

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a annoncé qu'il aborderait ce sujet avec Pétro et le président du Brésil, Luiz Ignacio Lula Da Silva, ce vendredi lors d'une conférence par téléphone.

« Nous, nous avons agi avec prudence pour ne pas nous mêler d'une affaire qui concerne essentiellement les Vénézuéliens », a dit AMLO qui s'est prononcé pour qu'il n'y ait ni violences ni ingérence et qu'on respecte l'autorité du tribunal électoral pour se prononcer et collecter les procès-verbaux.

López Obrador à confiance dans les déclarations de Maduro, et a rappelé que mercredi, il « a envisagé de remettre les procès-verbaux » et « qu'il était en train de demander à l'organe électoral correspondant de convoquer les partis et les candidats pour qu'il remettent les informations qu'ils possèdent. »

À propos de cette organisation, le président du Mexique a remis en question l'rôle de l'eau dans le conflit pour « s’ériger en juge électoral » et a défendu l'absence du Mexique lors de la réunion urgence qu’a convoquée cet organisme mercredi.

La présidente élue du Mexique, Claudia Sheinbaum, À qualifier « d'opinion interventionniste », la position de l'Organisation des Etats Américains qui prétend que l'opposition à Nicolas Maduro a gagné les élections au Venezuela.

« L’OEA a joué un rôle plus d'interventionnisme que de coordination », a affirmé Sheinbaum qui s'est montrée d'accord avec le président López Obrador pour critiquer le fait que cette organisation n'agit pas pas de la même façon dans d'autres cas similaires.

« Dire que l'opposition a gagné au Venezuela est déjà une opinion interventionniste. Sur quelle base ? Alors, c'est très important, d'abord, l'autodétermination des peuples, en particulier, dans le cas du Venezuela, et que la façon dont cela a été résolu soit très claire pour tous les Vénézuéliens, » a-t-elle dit.

