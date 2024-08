Vénézuela: Déclaration des observateurs chiliens

Les observateurs internationaux du Chili lors des élections présidentielles au Vénézuela convoquent le ministre des Affaires étrangères Van Klaveren et demandent à être reçus.

Déclaration publique des observateurs chiliens aux élections présidentielles au Vénézuela.

Le ministre des Affaires étrangères Alberto Van Klaveren a affirmé devant la presse nationale : « que le résultat que le gouvernement vénézuélien a obtenu du processus électoral n’est pas transparent, qu’il ne repose pas sur des informations accessibles à tous ». Cette déclaration erronée est tout à fait surprenante de la part d’un haut diplomate chilien, étant donné qu’il est de notoriété publique que ce n’est pas le gouvernement vénézuélien qui a livré les résultats électoraux dans ce pays, mais le Conseil national électoral, qui est un pouvoir de l’État vénézuélien entièrement autonome selon sa propre Constitution en vigueur. Pour cette raison, il est encore plus grave que le chancelier du gouvernement de Gabriel Boric ait déclaré, en ingérence ouverte dans les affaires intérieures du Venezuela, que le gouvernement estime que le candidat d’extrême droite Edmundo González « a probablement gagné les élections ». Ainsi, le fait que M. González et son mentor María Corina Machado aient déclaré avoir gagné unilatéralement et se soient proclamés sans aucune preuve en dehors des organismes institutionnels électoraux comme le CNE donne – t- il de la fiabilité au chancelier ?

2. Le Chili ne peut pas devenir un pays dont la politique étrangère ne respecte pas la souveraineté ou les institutions des autres pays, et encore moins pencher en faveur d’une option électorale interne à un pays frère pour de simples considérations idéologiques ou géopolitiques, comme il ressort des déclarations. du chancelier. Notre ministère des Affaires étrangères doit adhérer à notre politique internationale qui promeut le respect du droit international, la résolution pacifique des conflits ainsi que la souveraineté et l’autodétermination des peuples. Monsieur le Chancelier, le fait que notre gouvernement évalue les élections dans un pays souverain avec des déclarations aussi peu affirmées que « le candidat González aurait pu gagner les élections » n’est pas seulement une faible densité en soi, mais laisse également notre pays dans une situation complexe. Devons-nous soumettre la validité de nos élections au gouvernement vénézuélien ou à d’autres ? Souveraineté, Monsieur le Chancelier.

3. Ceux d’entre nous qui ont servi comme observateurs internationaux chiliens lors des élections présidentielles vénézuéliennes du 28 juillet 2024 ont été accrédités par le CNE pour pouvoir effectuer notre observation électorale. Nous réitérons notre avis sur les élections présidentielles et nous réitérons au gouvernement du Chili l’appel que nous avons lancé dans notre déclaration en tant qu’observateurs internationaux chiliens aux élections au Venezuela, en soulignant : à partir de notre observation et de notre accompagnement des élections présidentielles, nous appelons le gouvernement du Chili à respecter les institutions démocratiques de l’État de la République bolivarienne du Venezuela et à reconnaître la volonté des Vénézuéliens clairement exprimée lors des élections, comme l’ont déjà fait 8 des 9 candidats de l’opposition.

4. Monsieur le Chancelier Van Klaveren, nous vous exhortons à respecter la souveraineté des institutions vénézuéliennes telles que le CNE et à reconnaître le gouvernement. Le gouvernement du président Boric a protesté diplomatiquement lorsque les sénateurs d’extrême droite Rojo Edwards et Kast, qui n’avaient été invités ni accrédités par aucune autorité vénézuélienne pour servir en tant qu’observateurs aux élections présidentielles, se sont vu refuser l’entrée. Par conséquent, si cela est cohérent avec son propre discours, le gouvernement devrait recevoir les Chiliens qui étaient observateurs internationaux aux élections vénézuéliennes. De cette manière, nous demandons à être reçus en audience pour fournir des informations et formuler une demande sur cette question, une demande spécifique en vertu des dispositions de l’article 19 de la Constitution, avant de prendre une décision sur les résultats présidentiels au Venezuela annoncés par le CNE vénézuélien, qui aura un impact et impliquera tous les Chiliens dans notre relation bilatérale avec la République bolivarienne du Venezuela.

5. Le Venezuela a reçu plus de 900 sanctions économiques dont le but, comme l’a explicitement déclaré l’ancien président Donald Trump, est que sa politique étrangère mène le gouvernement de Caracas au bord de l’effondrement. Désormais, les États-Unis doivent acheter le pétrole vénézuélien qu’ils auraient pu obtenir gratuitement. Que cela soit fait à un pays d’Amérique latine devrait inquiéter notre gouvernement.

PALOMA GRIFFERO Centre Latino-américain de Recherche Esthétique CIELA

RICARDO MALDONADO Fédération Unitaire des Transports, Ports, Pêche et Communication en Amérique – FUTAC

EDUARDO ARTÉS ancien candidat à la présidence du Chili et leader du Parti communiste chilien (Action prolétarienne) PC (AP)

ESTEBAN SILVA Président du Mouvement Socialiste Allende du Chili

ROBERTO AVILA TOLEDO Avocat en droits de l’homme

JORGE GÁLVEZ Président de l’Union Bicentenaire des Peuples UBP-Chili

ESTEBAN MATURANA Médecin, ancien dirigeant syndical, vice-président du Mouvement Socialiste Allende

CRISTIAN CUEVAS Président du Parti Populaire du Chili

SOLEDAD CASTILLO GÓMEZ Avocate en droits de l’homme

MICHAEL HUMAÑA CONCHA Comité Central du MIR du Chili

JUAN GUERRERO leader de l’Union Bicentenaire des Peuples UBP-Chili

MARCO GONZÁLEZ Comité international pour la paix, la justice et la dignité des peuples

Traduit par la rédaction

