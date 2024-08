Venezuela: Démantèlement d’un gang de trafic d’armes des États-Unis vers le Venezuela

La Havane, 3 août, (RHC)- Le ministre vénézuélien de l’Intérieur, Remigio Ceballos, a annoncé le démantèlement d'une bande criminelle qui acheminait des pièces d'armes et des munitions des États-Unis vers le Venezuela.

Lors d'une intervention télévisée, le haut fonctionnaire a donné des détails sur cette opération dans laquelle les personnes impliquées transportaient du matériel depuis ce pays pour assembler ces dispositifs et les distribuer dans le but d'assassiner, de détruire et de créer le chaos au sein du peuple vénézuélien.

"Tout cela s'est fait par l'intermédiaire d'une société de transport des États-Unis vers le Venezuela", a-t-il déclaré.

Comme preuves, il a montré des pièces et des morceaux d'armes de guerre AK-47 et R-15, ainsi que des véhicules, des avions, des bateaux, mill 843 munitions et un revolver. Il a précisé que le pilote de l'avion, Leonardo Atilio Micaleti et Argelio José Alcalá, un fonctionnaire du Corps des enquêtes scientifiques et criminelles, capturé à Caracas par ses propres collègues, sont en garde à vue.

Il a expliqué que les enquêtes ont permis d'identifier Mauricio Andrade, un Vénézuélien et officier militaire actif aux États-Unis, qui était en communication avec Micaleti, ainsi que l'opérateur logistique Jean Carlo Michel Ramírez, qui a envoyé les armes depuis les États-Unis, en tant que son coopérateur.

Le ministre vénézuélien de l’Intérieur a précisé que ces organisations ont contacté des bandes criminelles connues comme Comanditos qui sont dirigées par le parti Vente Venezuela.

Ce que ces groupes criminels ont tenté de faire dans le pays ces derniers jours, c'est de s'imposer par la force afin de prendre illégalement le pouvoir contre le peuple, la nation et les institutions de l'État, a-t-il souligné.

Ils avaient, a-t-il dit, le soutien d'organisations non gouvernementales et de gouvernements étrangers, ainsi que de criminels constitués "en gangs criminels de cinquième génération", ce qui n'est rien d'autre que l'alliance de partis politiques avec des gangs criminels pour atteindre leurs objectifs en trompant certaines personnes.

Il a déclaré qu'ils utilisaient de grosses sommes d'argent pour commettre tous ces crimes, avec un niveau élevé d'opérations psychologiques et en utilisant des réseaux sociaux tels qu’Instagram.

Les plans étaient dirigés depuis les États-Unis, la Colombie, le Chili et l'Équateur, et parmi leurs objectifs de destruction figuraient l'incendie de biens publics et privés, le passage à tabac de personnes et la destruction de symboles religieux et patriotiques tels que des statues du libérateur Simon Bolívar et du Commandant Hugo Chavez.

Source : Prensa Latina

