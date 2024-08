Venezuela: Edmundo González s’auto-proclame “président élu”

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

L’ancien candidat d’opposition Edmundo González Urrutia s’est auto-proclamé lundi “président élu” du Venezuela après avoir refusé de reconnaître les résultats des élections du 28 juillet qui ont confirmé. la réélection du président actuel, Nicolás Maduro.

Dans un communiqué, González Urrutia a appelé la Force Armée Nationale Bolivarienne (FANB) à se soulever et s’est attribué la victoire bien qu’il pas présenté les preuves de la soi-disant « fraude » qu’allègue l’opposition radicale.

« Nous avons obtenu 67 % des voix alors que Nicolás Maduro en a obtenu 30 %. C’est ça l’expression de la volonté du peuple, » a écrit l’opposant en donnant son aval à des chiffres qui ne sont pas les chiffres officiels du Conseil National Electoral (CNE).

Selon ce texte publié sur X, Maduro « refuse de reconnaître qu’il a été battu, » c’est pourquoi il a justifié une mesure de force qui ignore les institutions vénézuéliennes. « Maintenant, il nous revient à tous de faire respecter a voix du peuple. La proclamation d’Edmundo González comme président élu de la République est immédiate", indique le communiqué.

Le jeu de l’opposition avait déjà été dévoilé la semaine dernière par le président Nicolás Maduro qui avait prévenu que ce secteur de la droite radicale cherchait à organiser un coup d’Etat pour installer un “Guaidó 2.0”, faisant ainsi allusion à l’auto-proclamation de l’ancien député Juan Guaidó comme “président par interim” en 2019, avec le soutien des Etats-Unis.

« Le Gouvernement des Etats-Unis, Elon Musk et l’internationale fasciste de Milei son t à la tête d’un processus de déstabilisation et d’un coup d’Etat contre le peuple et contre la démocratie vénézuélienne, » avait déclaré Maduro vendredi dernier.

Le communiqué diffusé par González lundi est également signé par l’ancienne députée María Corina Machado, disqualifiée politiquement qui, quelques heures auparavant, avait fait des déclarations menaçant le pays de « terribles conséquences » si Maduro ne cédait pas aux pressions de l’opposition.

« Ce qui s’annonce est un processus de déstabilisation avec d’énormes et terribles conséquences, non seulement en vies mais aussi en destructions internes et un processus d’émigration massif qui affectera et déstabilisera la région, » a déclaré Machado dans une interview accordé à la télévision brésilienne Globo.

