Venezuela : Formation d'un nouveau groupe de Lima

C'est pourquoi nous exprimons notre profonde préoccupations et notre profond rejet des violation des droits de l'homme perpétrées contre les citoyens qui réclament pacifiquement le respect du vote des citoyens et le rétablissement de la démocratie.

Les pays signataires réaffirment que seul un audit impartial et indépendant des votes qui évalue tous les procès-verbaux permettra de garantir le respect de la volonté souveraine du peuple et de la démocratie au Venezuela.

Nos pays avaient déjà déclaré qu'ils ne reconnaissaient pas la validité de la déclaration du CNE après qu'on ait empêché les représentants de l'opposition d'accéder au décompte officiel, que les procès-verbaux n'aient pas été publiés, et qu’ensuite, on ait refusé de réaliser un audit impartial et indépendant de tous ceux-ci.

Nous, les Gouvernements de l'Argentine, du Costa Rica, du Chili, de l'Équateur, des États-Unis, du Guatemala, du Panama, du Paraguay, du Pérou, de la République dominicaine et de l’Uruguay, rejetons catégoriquement l'annonce du tribunal suprême de justice (TSJ) du Venezuela qui a indiqué hier avoir conclu une soi-disant vérification des résultats du processus électoral du 28 juillet émis par le Conseil National Electoral (CNE), et qui prétend confirmer les résultats sans fondement donnés par l'organe électoral.

Communiqué du Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

La constitution d'un nouveau groupe de Lima, et d'un nouveau Guaido est inacceptable. La République Bolivarienne du Venezuela rejette dans les termes les plus énergiques le communiqué grossier et insolent des Gouvernement d'Argentine, du Costa Rica, du Chili, de l'Équateur, des États-Unis, du Guatemala, du Panama, du Paraguay, du Pérou, de la République dominicaine et de l'Uruguay, qui, rivalisant avec le néfaste, raté et vaincu groupe de Lima prétend continuer à violer le droit international en commettant un inacceptable acte d'ingérence dans les affaires qui ne concernent que les Vénézuéliens.

Le Venezuela exige le respect absolu de sa souveraineté et de son indépendance, obtenues après d'intenses luttes contre les plus hostiles empires qui se consacraient à mettre la main sur les ressources naturelles qui ne leur appartiennent pas et cherchent à imposer aujourd'hui une nouvelle fois, une politique de changement de régime typique des coups d'Etat que l'empire des États-Unis a organisés en Amérique latine et dans les Caraïbes pendant plus de 100 ans.

Ces Gouvernements, par leur position, donnent leur aval de la violence criminelle qui a attaqué des centres de santé, des écoles, des universités, des transports, des symboles nationaux, ont assassiné et fait des blessés grâce à l'utilisation de bande criminelle transnationales engagées dans ce but et s’en font les complices.

De la même façon que le peuple de Simón Bolívar et d’Hugo Chávez a pulvérisé les attaques du défunt groupe de Lima et sa prétention à imposer un Gouvernement pantin dans le passé, grâce à l'aventure ratée de Juan Guaido, à cette occasion, il pulvérisera toutes et chacune des actions qu’ils tenteront de réaliser à travers leurs Gouvernements ratés contre le peuple vénézuélien.

L'histoire s'est chargée de montrer le destin réservé à ceux qui osent aller contre la dignité du peuple bolivarien, qui n'est autre que le mépris et la honte internationale.

Comme la immortalisé, le dicton populaire : celui qui se met en travers du Venezuela se dessèche.

Caracas, 23 août 2024

