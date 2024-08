Venezuela : Forte participation à la seconde consultation nationale du peuple

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

La II consultation nationale du peuple s'est achevée sur un vrai succès : un total de 4 505 circonscriptions communales ont choisi les projets prioritaires de leur communauté pour lesquels les ressources commenceront à être transférées à partir de mardi pour que leur exécution puisse commencer.

Les bureaux de vote ont déjà fermé et le décompte des voix a débuté. Il faut souligner que tous les Vénézuéliens à partir de 15 ans étaient appelés à participer à ce processus d'élection populaire.

Les projets proposés concernaient le système d'eau potable, la viabilité, le logement, l'électricité, la santé, l'éducation, les eaux usées, les unités productives, l'environnement, les transports publics, les espaces pour le sport et le gaz.

La commission électorale nationale dirigée par Carolina Arellano a fait un bilan positif à la fin de la journée : « Cette journée a été un vrai succès grâce au peuple conscient. Ce processus a débuté à 6h du matin et s'est achevé à 20h environ, la fermeture des bureaux a été un processus simple, nous attendons la transmission des données pour ensuite donner les résultats définitifs de ce processus tellement gratifiant. »

Elle a souligné qu'on a réussi à activer 100 % des bureaux sur le territoire national, et que l'observation internationale a été un succès : «beaucoup ont apporté des attentes en termes de projets ».

Arellano a souligné qu’il y a une application sur laquelle les résultats sont transmis et qu'ils sont en attente du décompte complet pour pouvoir les diffuser. Elle a remercié pour leur travail toutes les équipes communale, municipale et régionales ainsi que la presse et les médias déployés dans tout le pays.

Elle a remercié également le conseil national électoral (CNE), le plan république, et les plus de 100 observateurs internationaux qui ont accompagné cette élection.

Pour sa part, le ministre du pouvoir populaire pour les communes et les mouvements sociaux, Angel Prado, a envoyer félicité le pouvoir populaire pour la conscience qu’il a manifestée pendant tout le processus : « Aujourd'hui, nous avons vu une fête électorale et le visage de la véritable démocratie, ce fut une participation massive et avec l'espoir, dans les prochaines heures, les ressources pour ces projets vont arriver. »

Il a aussi expliqué comment le peuple s'est organisé pour travailler pour la communauté, et souligné les efforts du président de la République Bolivarienne du Venezuela, Nicolas Maduro, pour s'occuper de l'économie de notre pays et améliorer la qualité de vie du peuple.

Le ministre a mentionné en particulier la jeunesse vénézuélienne qui s'est impliquée dans le développement et l'amélioration des communautés, et il a affirmé que celle-ci ne pense pas quitter à le pays, au contraire, « elle veut se former, participer à la politique et développer des domaines de production qui lui permettent de vivre. C’est elle qui donnera une continuité à ces projets politiques. »

