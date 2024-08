Venezuela : Ingérence du haut commissaire aux droits de l'homme de l’ONU

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine.–Bolivar infos

Le chancelier de la république, Yvan Gil, a émis ce mercredi au nom du Gouvernement bolivarien un communiqué dans lequel il condamne dans les termes les plus énergiques les déclarations d'ingérence du haut commissaire aux droits de l'homme des Nations unies (ONU),Volker Turk, sur les initiatives législatives de l'Assemblée nationale du Venezuela concernant « la régulation des organisations non gouvernementales et le combat contre les discours de haine et l'éradication du fascisme et du nazisme en tant qu'expression politique contraire aux principe constitutionnels. »

Le chancelier dit que Monsieur Turk « baisse le masque et assume le rôle pour lequel il a été placé à ce poste bureaucratique du système des Nations unies par les pouvoirs de l'empire en s’assumant comme accusateur du Gouvernement bolivarien et blanchisseur des hordes violentes qui ont porté atteinte à la paix et à la tranquillité des Vénézuéliens. »

Gil souligne que le haut commissaire « omet délibérément la condamnation de ces évènements sur lesquels il y a des informations suffisantes et détaillées et viole son mandat en optant pour abdiquer devant ceux qui organisent un coup d'Etat. »

Il a renouvelé son appel pour que Turk abandonne, « son attitude provocatrice et éloignée de ses responsabilités, arrête ses attaques brutales contre les institutions vénézuéliennes et se mette du côté des victimes de la violence de l'extrême droite. »

