Venezuela : Jorge Arreaza  répond  à Gabriel Boric

Traduction Françoise Lopez, pour Amérique latine-Bolivar infos

Le secrétaire exécutif de l'Alba–TCP, Jorge Arreaza a envoyé au président Chilien, Gabriel Boric, un message Claire et ferme sur ses ingérences envers le Venezuela bolivarien.

Votre manque de respect pour les institutions vénézuéliennes est un morceau d'anthologie. Vous êtes l'incarnation de la gauche tueuse à gages : une fausse gauche qui arrive au pouvoir pour détruire toute alternative réellement populaire.

Dans le style parfait de la cinquième colonne, vous trompez votre peuple avec un faux discours de jeune dirigeant rebelle de la petite bourgeoisie qui, une fois au pouvoir trahit l'esprit des protestations de 2019 et des luttes populaire du peuple de Salvador Allende pour donner une continuité impeccable aux Gouvernements proches de Pinochet, de la Concertation et de l’UDI de Sebastien Piñera.

Vous embrassez des dirigeants du fascisme vénézuélien et du néo-nazisme ukrainien. Vous ne respectez pas la Charte des Nations unies, la Constitution vénézuélienne et vous vous cachez sous la protection des droits de l'homme, alors que vous violez les droits les plus élémentaires de votre peuple et des peuples originaires de votre pays.

Votre popularité a tellement baissé en si peu de temps qu'elle atteint presque le noyau de la planète Terre, c'est pourquoi vous optez pour attaquer (le Venezuela) et vous immiscer dans les affaires intérieures du Venezuela chaque fois que vous avez besoin de détourner l'attention de votre mauvais gouvernement et de votre immaturité politique , c'est-à-dire, tous les jours.

Comprenez que les peuples de Notre Amérique et du Sud mondial admirent et défendent à partir de leur espoir et grâce à leur conviction la plus lumineuse, la Révolution Bolivarienne et qu'ils rejettent les faux projets progressistes comme le vôtre, qui ne font rien de plus que se soumettre à la volonté de Washington et des corporation qui y gouvernent.

Sachez que, tôt ou tard, au palais de la Moneda, il y aura un Gouvernement populaire véritablement de gauche qui ouvrira à nouveau les grandes avenues par lesquelles passe le peuple chilien libre pour construire une société meilleure.

