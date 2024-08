Venezuela : Josep Borel attaque la souveraineté et l'indépendance du Venezuela

Communiqué du Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela

Traduction Françoise Lopez, pour Amérique latine-Bolivar infos

La République Bolivarienne du Venezuela répudie les déclarations du haut représentant de l'union européenne Giuseppe Borel qui font tomber à nouveau ce bloc dans la fange pourrie dans il a été longtemps quand il a suivi l'expérience absurde et ratée Juan Guaido et qui sont une manifestation de la haine et du complexe de ce fonctionnaire, qui, au crépuscule de son mandat et sous instructions des États-Unis d'Amérique du Nord, prétend montrer sa conduite interventionniste et néo-coloniale en soutenant un coup d'Etat fasciste au Venezuela.

Le non-respect continuel de la souveraineté et de l'indépendance du Venezuela et de ses pouvoirs publics par l'Union européenne peut devenir un nouveau saut dans le vide qui affecterait considérablement les relations diplomatiques, politiques et économiques qui se sont développées jusqu'à présent. Le Gouvernement bolivarien ne tolérera aucun acte insensé qui viole les principes consacrés dans la Constitution et le droit International et en appellera à la doctrine bolivarienne anti-coloniale et anti impérialiste qui a inspiré les luttes qui ont expulsé du sol sacré de la Patrie les empires européens il y a plus de 200 ans.

Le communiqué pourri rédigé par Monsieur Borel, est non seulement une offense pour notre dignité nationale, mais aussi un pamphlet grossier qui ose revendiquer comme valide l'escroquerie du fascisme qui a diffusé des documents falsifiés et sales, une chose qui a déjà été mise à nu devant l'opinion publique. 83 % des documents, auxquels il fait référence sont des faux et seulement le produit d'un plan délictueux contre le vote populaire. Le communiqué de l'Union européenne devient un vulgaire bricolage qui restera dans les annales de la honte diplomatique mondiale.

La République Bolivarienne, du Venezuela exige, encore une fois, le respect de son intégrité et exhorte l'Union européenne à s'abstenir d’ émettre des opinions sur les affaires qui concernent exclusivement les Vénézuéliens.

Caracas, 24 août 2024

