Venezuela : L’armée et la police rejettent les appels de l’extrême droite à la sédition

La Havane, 7 août, (RHC)- Les Forces armées nationales bolivariennes (FANB) et les forces de police vénézuéliennes ont fermement rejeté mardi ce qu'elles ont appelé les déclarations désespérées et séditieuses faites par deux dirigeants de l'opposition sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué commun, les Forces Armées et le ministère vénézuélien de l’Intérieur répondent aux appels à la sédition lancés par l’ancien candidat de la Plateforme Unie Démocratique, Edmundo Gonzalez et par Maria Corina Machado, dirigeante de cette force politique de l’extrême droite.

Le document souligne que ceux qui prétendent aujourd'hui être des démocrates ont une longue et sombre histoire en tant que promoteurs d'actions radicales et absolument inconstitutionnelles, antidémocratiques, contraires à toutes les lois et aux intérêts supérieurs du peuple vénézuélien.

Le communiqué rappelle la demande d'interventions militaires sur le territoire sacré de la patrie, la demande de mesures coercitives unilatérales et le soutien de tout ce qui constitue la guerre hybride que l'empire nord-américain et ses alliés appliquent à la nation depuis plus d'une décennie.

La texte dénonce le fait que ce courant fasciste "continue d'essayer de positionner la thèse d'une victoire électorale qu'il a voulu construire sur la base de faux sondages et d'une campagne médiatique orchestrée pour créer des attentes fictives dans un seul secteur de la population, qu'il a l'intention de continuer à tromper et à manipuler ».

Le communiqué réaffirme que les élections présidentielles du 28 juillet dernier "se sont déroulées dans la plus grande transparence, avec la participation de plus de 900 observateurs internationaux et de représentants de tous les candidats enregistrés ».

Les Forces Armées Nationales Bolivariennes et la Police vénézuélienne considèrent comme une offense le fait que Gonzalez et Machado essaient maintenant de s'adresser aux militaires et aux policiers, qu'ils ont toujours méprisés, "en les incitant à désobéir aux lois et, ironiquement, en les exhortant à se ranger du côté de l'histoire et du peuple ».

La note ratifie la "loyauté absolue envers le citoyen Nicolas Maduro, président constitutionnel du Venezuela et commandant en chef des FANB, qui a été légitimement proclamé par le pouvoir électoral pour le prochain mandat présidentiel 2025-2031 ».

Source : Prensa Latina

