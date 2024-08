Vénézuela: L’intérêt d’Elon Musk dans le coup d’Etat

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Le magnat des entreprises technologiques Elon Musk, qui s’est révélé comme une personnalité importante dans la campagne de discrédit dans les médias et sur les réseaux sociaux contre la réélection du président Nicolás Maduro a de gros intérêts à soutenir le coup d’Etat en marche au Vénézuela.

Musk soutient la ligne idéologique de l’extrême-droite et est proche de personnalités comme l’ancien président des Etats-Unis Donald Trump, le président de l’Argentine Javier Milei et du chef du Gouvernement israélien Benjamin Netanyahu. Au Vénézuela, ses interlocuteurs sont María Corina Machado et Edmundo González Urrutia.

Le président Maduro a expliqué il y a quelques jours que ce patron personnifie le pouvoir économique qui soutient l’idéologie fasciste car, comme l’élite politique étasunienne et européenne, il ambitionne de prendre le contrôle des vastes ressources d’Amérique latine et des Caraïbes.

Le Vénézuela est le pays qui possède les premières réserves prouvées de pétrole dans le monde, et il a aussi de grosses quantités de gaz, de minerais et de métaux dans son sous-sol.

Ces richesses appartiennent légitimement au peuple libre et souverain qui décide de leur sort et est prêt à es protéger mais Musk organise des cabales disant qu’il est bon qu’il les possède pour favoriser ses contrats avec le Département d’Etat et l’Agence Aérospatiale des Etats-Unis (NASA). D’où son soutien à ceux qui veulent remettre les richesses du pays aux Etats-Unis.

Selon le média vénézuélien Mission Vérité, Musk a une autre bonne raison pour attaquer ouvertement le Gouvernement vénézuélien et cette raison a quelque chose à voir avec les élections présidentielles aux Etats-Unis.

En effet, Musk soutient Trump pour augmenter son influence politiques dans les cercles proches de l’ancien président républicain et obtenir des faveurs si celui-ci est élu en novembre prochain.

Le président Maduro a dénoncé à plusieurs reprises le fait que Musk est derrière le coup d’Etat contre la Patrie de Bolívar et de Chávez. Il a aussi prévenu Il a également averti qu’il se dirige vers le lithium argentin, qu’il aspire à prendre le bolivien et qu’il contrôle déjà l’Equateur de Gustavo Noboa.

Le nouveau type de « c coup du gros gorille" contre le Gouvernement populaire du Venezuela a combiné des vagues d’attaques informatiques, une vaste campagne médiatique internationale contre la révolution bolivarienne, des violences de la part de groupes formés pour déstabiliser, ceux qui sont présentés comme « pacifiques » par les médias hégémoniques, et des manœuvres de l'extrême-droite pour discréditer l'élection présidentielle du 28 juillet et ne pas reconnaître les pouvoirs de l'État vénézuélien.

En plus de ne pas reconnaître les résultats officiels donnés par le Conseil National Electoral (CNE), le magnat a diffusé de fausses informations sur les élections résidentielles pour imposer l’idée qu’elles n’ont as été démocratiques, transparentes ni crédibles.

Ainsi , il s’est aligné sur la Maison Blanche et sur un groupe de Gouvernements latino-américains qui veulent supplanter de CNE et imposer comme vainqueur l’ancien candidat González Urrutia.

