Venezuela : L’internationale communistes exprime son soutien à  Nicolás Maduro.

Traduction Françoise Lopez, pour Amérique latine-Bolivar infos

L'organisation internationale communiste (OIC) à travers son comité central, se prononcé sur les élections du 28 juillet dernier, en soulignant son soutien à la victoire du président de la république, bolivarienne. Du Venezuela, Nicolás Maduro.

Dans un communiqué, l'internationale communiste a affirmé que la victoire du Grand Pôle Patriotique représente « un obstacle pour l'avancée de l'ingérence des États-Unis en Amérique latine » et une victoire des peuples de la planète non a alignés sur les politiques et les pratiques néo colonialistes décidées à Washington.

Les membres du comité central de l'organisation disent que le dernier bulletin du CNE a donné vainqueur Nicolas Maduro avec plus de la moitié des voix : « Ce résultat a été soutenu par le Conseil National Electoral (CNE), la plus haute organisation du système électoral démocratique vénézuélien, ainsi que par les multiples organisations qui ont accompagné le processus. »

Cet organisation a également averti que les intérêts de l'impérialisme nord-américain ne se sont pas fait attendre, et que, même avant les élections, « ils pronostiquaient un résultat produit par une fraude qui n'a pas pu exister et qui était préfabriquée par les schémas impériaux » dans les médias et dans les rhétoriques discursives des opposants extrémistes.

Source en espagnol:

https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/08/14/venezuela-internacional-comunista-demuestra-apoyo-a-nicolas-maduro/

