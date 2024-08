Venezuela: La chef du Commandement Sud écarte une intervention militaire

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

La chef du commandement sud des États-Unis, la générale l'aura Richardson, a soutenu que la solution à la Trees du Venezuela. Après les élections doit être démocratique et pas militaire et que c'est une chose qu'il ne se résoudra que par la transparence en publiant les résultats des élections j'aimerais revenir à ce que d'autres ont dit. Certains de nos dirigeants du congrès ont dit que nous n'avons pas besoin de recourir à une solution militaire pour cela. « C'est très simple : publier démocratiquement les résultats du vote et montrer la volonté du peuple, » a-t-elle déclarer à l'agence EFE au Panama où est La rencontré cette semaine, plusieurs autorités parmi lesquelles le président José Raúl Mulino.

La général a insisté sur une issue démocratique à la crise qui s'est déchaîné après qui, aux élections du 28 juillet, le Conseil National Electoral ait proclamé le président président vénézuélien, Nicolas Maduro, vainqueur des élections, alors que l'opposition a présenté sur un site des milliers de procès-verbaux de vote qui auraient donné la victoire à son candidat, Edmundo Gonzalez Urrutia et démenti les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, à propos d'une éventuelle intervention militaire.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a reconnu la victoire électorale du chef de l'opposition le 1er août et a donné du crédit aux documents présentés par l'opposition. « Avec les votes obtenus, j'espère qu'il y aura une fin démocratique à cette affaire et qu'elle pourra être résolue démocratiquement. Je pense que la transparence des votes est une chose importante, comme l'ont dit notre secrétaire Blinken et de nombreux autres présidents de la région, » a fait remarquer Richardson.

En tant que chef du commandement sud à partir de 2021, Richardson dirige un groupe de plus de 1 200 militaires et civils chargés de la planification des mesures d'urgence, des opérations et de la coopération en matière de sécurité dans une zone couvrant 31 pays d'Amérique latine et des Caraïbes, dont le Venezuela. En janvier dernier, lors d'une conférence du groupe de réflexion Atlantic Council, Richardson avait souligné l'importance des « riches ressources et des éléments de terre rare » de l'Amérique latine, en mettant l'accent sur le triangle du lithium entre le Chili, la Bolivie et l'Argentine.

Source en espagnol:

https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/08/10/venezuela-la-jefa-del-comando-sur-descarto-una-intervencion-militar/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/08/venezuela-la-chef-du-commandement-sud-ecarte-une-intervention-militaire.html