Venezuela: Le ministère public convoque Edmundo Gonzalez

Le procureur général de la république du Venezuela, Tarek, William Saab, a fait savoir aujourd'hui que le candidat de l'extrême droite aide Mundo Gonzalez sera convoqué par le ministère public dans les heures qui viennent: « Gonzalez devra rendre compte sur son usurpation de fonctions concernant la diffusion de résultats frauduleux des élections et pour désobéissance et outrage. »

Et il a indiqué que l'opposant doit obligatoirement se rendre à cette convocation, étant donné qu'elle est prévue par la loi.

Et Saab a indiqué que la sentence émise par le plus haut tribunal judiciaire, va être inclus dans l'investigation ouverte par le procureur pour déterminer les responsabilités dans les délits du jour, patient de fonction, de faux documents publics, d'investigation, à la désobéissance, de délit informatique, d'association de malfaiteurs et de conspiration.

Pour poursuivre l'enquête, le procureur national numéro 58, en matière de délit informatique a été désigné.

Les serveurs, les utilisateurs, la façon d'opérer, les sites et les personnes utilisées pour provoquer l'angoisse dans la population ont déjà été identifiés.

Le 7 août, une enquête pénale a été ouverte à l'encontre de González et de son mentor, María Corina Machado, pour leur responsabilité dans la publication et de la maintenance d’un site contenant de prétendus résultats électoraux sans aucune validité juridique et sur lequel ils ont publié de prétendus procès-verbaux de vote pleins d'incohérences et d'illégalités.

Le ministère public a également ouvert une enquête après l'attaque informatique contre le système informatique du CNE destinée à « manipuler les données et à falsifier les procès-verbaux » lors du dépouillement des élections présidentiels.

