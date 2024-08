Venezuela: Le Président Nicolás Maduro demande que sa comparution soit publiée

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Dans les environs du TSJ, des dizaines de travailleurs, d’étudiants et de membres d’organisations politiques et sociales qui, depuis les premières heures de la matinée, s’étaient mobilisés pour soutenir la victoire de Nicolás Maduro, l’acclamaient.

Ensuite, le Président Maduro a demandé que sa comparution de ce vendredi 9 août soit publiée. Il a suggéré au Procureur Général de la République, Reinaldo Muñoz, de demander au tribunal que la même chose soit faite avec l’intervention des 8 autres candidats qui ont répondu à la convocation du TSJ.

« Il est consigné au tribunal, sur l’enregistrement, ce n’est pas un grand secret, ce peut être connu publiquement. J’ai demandé que mon audience soit libérée pour être connue publiquement. Je solliciterais, Monsieur le Procureur, que l’on demande que l’audition de tous les partis et candidats soit publiée, car elle est publique. Il a été enregistré lors de l’audience qu’ils n’ont aucun matériel » électoral, a-t-il déclaré aux médias nationaux et internationaux, en se référant au refus du secteur d’extrême droite de fournir les documents exigées par la Cour Electorale du TSJ, en réponse au recours contentieux électoral qu’il a déposé le 31 juillet.

Après avoir comparu, il a condamné le fait que le parti Un Nouveau Temps (UNT), la Table de l’Unité Démocratique et le Mouvement pour le Venezuela, 3 des organisations qui soutiennent le candidat d’extrême-droite Edmundo González n’aient présenté aucune preuve qui vienne appuyer la dénonciation de soi-disant « fraude » à l’élection faite ar ce secteur.

Et il a critiqué le fait que le candidat de la Plateforme Unitaire, Edmundo González, ne se soit pas rendu à la convocation du Tribunal Suprême de Justice mercredi dernier 7 août et il a qualifié cette action de « scandaleuse. »

« Seul un candidat a refusé de ne pas se dérober et de respecter la justice (…) Un candidat qui se cache, qui ordonne de tuer, de brûler, qui demande aux commandos de tuer, qui appelle au coup d’Etat mais qui ne montre pas son visage. C’est un couard qui se cache dans l’obscurité. »

Et il a ajouté: « L’absence d’un candidat qui a déjà refusé de reconnaître le CNE encore et encore, qui ne reconnaît pas le plus haut tribunal, le peuple, qui prétend ne pas reconnaître la Constitution et qui s’auto-proclame. »

Comme c'est de notoriété publique, l’absence de monsieur Edmundo González Urrutia est scandaleuse et les déclarations des 3 représentants des 3 partis disant qu’ils ne reconnaissent rien de ce qui a à voir avec les procès-verbaux et e l’artériel électoral sont scandaleuses. Cela, CNN ne ledit pas, AP et AFP le taisent parce que vous êtes des comploteurs et vous voulez qu’il y ait une guerre civile mais il n’y a pas eu et il n’y aura pas de guerre civile. »

« Ce qui est scandaleux , c’est qu’ils crient à la fraude et ne montrent pas un papier de quatre pages signé par eux, assumant la responsabilité de leur cri irresponsable. Ils n'ont rien consigné et cela a été enregistré, et signé par eux qu’ils n'ont rien. »

A propos du site “resultadosconvzla.com” proche d’Edmundo González et de María Corina Machado qui a diffusé de soi-disant procès-verbaux des élections, Maduro a indiqué que 83% des documents publiés sont des faux et qu’on a fait un contrôle de haut niveau qui l’a déterminé.

« Quoi que dise le TSJ, ce sera une loi, une sentence sacrée, et soyez assurés que la grande majorité des Vénézuéliens s'y conformeront et que la vie continuera. Et je vous le dis : tout ira mieux. »

