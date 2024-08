Venezuela: Le Président Nicolás Maduro prêt à discuter avec les Etats-Unis

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Le président Nicolas Maduro a déclaré jeudi que si les États-Unis veulent discuter, son Gouvernement est prêt à le faire toujours dans le respect de l'accord du Qatar et des points établis dans le mémorandum d'entente présenté par le Venezuela.

« J'ai toujours discuté, si le Gouvernement des États-Unis est prêt à respecter la souveraine et à abandonner les menaces contre le Venezuela, nous pouvons reprendre le dialogue, mais sur la base d'un seul point : « le respect de l’accord du Qatar », a précisé le chef de l’État.

Maduro a fait connaître jeudi le mémorandum d'entente destiné à « normaliser les relations diplomatiques » entre le les deux pays, grâce à des « engagement graduelle et qui se renforce mutuellement » que son Gouvernement a signé en 2023 avec le Gouvernement des États-Unis au Qatar.

Le document est divisé en trois parties : une partie initiale divisée en deux semaines, une autre relative à l'établissement du calendrier électoral des élections présidentielles pour la période 2025–2031 et une dernière partie qui correspond à l'étape post-électorale.

Dans cette première semaine, le Venezuela a déclaré son intention de fournir « une copie du brouillon de l'accord politique négocié avec la Plate-forme Unitaire du Venezuela (PUV) » et d'annoncer publiquement « une date concrète pour la prochaine ronde de dialogues qui doit être organisée conformément au mémorandum d’entente » signé entre les parties à Mexico en 2021.

De son côté, les États-Unis ont exprimé leur « intention », « d’émettre un communiqué soutenant l'annonce de la reprise des conversations » et « d'accorder des licences spécifiques pour faciliter le paiement de la dette avec de Haïti, Belize et la République Dominicaine envers PETROCARIBE à des entités du Venezuela, faciliter les transactions associées avec la banque du Venezuela, et de modifier les licences d'opération pour des compagnies pétrolières et les compagnies d'exploitation du gaz.

La deuxième semaine ont été abordé des aspects qui, ensuite allaient faire partie de l’accord de la Barbade, signés par le Gouvernement vénézuélien et la Plate-forme Unitaire en octobre 2023 et qui se sont retrouvés dans l'établissement du calendrier électoral des élections présidentielles du 28 juillet 2024 et la contrepartie étasunienne s'est engagée à émettre une autre licence générale, renouvelable tous les six mois, dans le domaine des opérations, concernant le gaz et le pétrole.

Enfin, on a précisé que « après la célébration des élections présidentielles et l'investiture du président dûment élu, les États-Unis débloqueraient les actifs du Gouvernement vénézuélien actuellement gelés » dans ce pays et s'engagerait à lever « toutes les sanctions/désignations basées sur l'urgence nationale concernant le Venezuela », à laisser sans effet tous les « ordres exécutifs » approuvés pour cela, et à procéder à la normalisation « des relations diplomatiques et consulaires. »

Les États-Unis doivent cesser d'intervenir dans le processus électoral du Venezuela, a affirmé le président Nicolas Maduro en condamnant jeudi l'évaluation de Washington concernant les résultats du vote du 28 juillet.

« Alors, maintenant, les États-Unis viennent dire que le Venezuela a un autre président. Les États-Unis doivent sortir leur nez du Venezuela parce que c'est le peuple souverain qui commande au Venezuela, celui qui met, celui qui élit, celui qui dit et celui qui décide » a déclaré Maduro, lors d'une réunion avec les porte-parole des comités locaux d'approvisionnement et de production (CLAP).

Le président a décrit la situation comme « Guaido, deuxième partie » en évoquant le nom de l'ancien député qui s'était autoproclamé président par intérim en 2019, et qui avait refusé de reconnaître la victoire de Maduro aux élections de 2018 avec le soutien de Washington et d'un groupe de Gouvernements d'Amérique et d’Europe.

Il a rappelé que l'autorité électorale du pays, le Conseil National Electoral (CNE) « a subi une attaque brutale » dont il rend du responsable le collectif de pirates informatiques Anonymous. Ce groupe, a-t-il dit, « a assumé sa responsabilité pour l'attaque de 25 institutions du Venezuela, attaque, destinée à empêcher les résultats des élections de sortir. »

« C'est pour cela que j'ai déposé un recours devant le Tribunal Suprême de Justice. Alors, le processus au Venezuela, qui continue encore légalement, constitutionnellement, conformément aux institutions, est encore à compléter et les États-Unis, d'aujourd'hui , disent qu’ils ont les procès-verbaux et les preuves. « parce que je suis le CNE »… les fascistes sont le CNE, » a-t-il déclaré.

Le Gouvernement des États-Unis a reconnu jeudi le candidat d'opposition Edmundo González Urrutia comme vainqueur des élections présidentielles au Venezuela, qui, selon les données du Conseil National Electoral, ont donné un troisième mandat au président Nicolas Maduro.

« Edmundo González Urrutia a obtenu la plus grande quantité de voix dans cette élection avec un écart insurmontable. Des observateurs indépendants ont corroboré ces faits et ce résultat a également été soutenu par des sondages sortis des urnes et des décomptes rapides le jour des élections, » dit un communiqué publié par le bureau du secrétaire d'État, Anthony Blinken.

Pour soutenir son argument, Washington a fait appel à l'absence de publication de données détaillées par l'autorité électorale vénézuélienne–qui affirme avoir subi dimanche « un piratage massif »–et la publication par l'opposition de ce qui, d'après, elle, serait « plus de 80 % des procès-verbaux reçus directement des collèges électoraux dans tout le Venezuela.

Jeudi, le Tribunal Suprême de Justice a accepté le recours que Maduro avait introduit la veille pour contrôler tout le processus électoral, y compris la confrontation des procès-verbaux, l'attaque informatique qu’a subi le système de décompte et les attaque contre certains de ces sièges dans le pays.

À cet effet, le TJ a annoncé le début de l'investigation pour le contrôle et cité à comparaître les 10 candidats, y compris González Urrutia, ce 2 août.

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/noticias/2024/08/01/presidente-nicolas-maduro-afirma-que-esta-dispuesto-a-dialogar-con-eeuu/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/08/venezuela-le-president-nicolas-maduro-pret-a-discuter-avec-les-etats-unis.html