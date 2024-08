Venezuela: Le Président Nicolás Maduro répond aux questions du TSJ

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Le Président du Venezuela, Nicolás Maduro, a comparu vendredi devant la Cour Electorale du Tribunal Suprême de Justice (TSJ) pour lui remettre les éléments électoraux pertinents pour éclaircir les faits en relation avec les élections du é! juillet.

Après la lettre de l’acte de comparution, le président a répondu aux questions des magistrats et de la présidente de la Cour Electorale du TSJ, Caryslia Rodríguez, et a remis les documents demandés.

A sa sortie du tribunal, le président a affirmé qu’il s’était rendu à cette convocation au nom de la paix, de la stabilité et du droit à la tranquillité.

« Je me suis rendu à la convocation du tribunal, je me suis dépouillé du statut de chef d'État et de toute investiture. Je ne suis que le citoyen Nicolás Maduro Moros, qui s'est rendu à la convocation, pour la paix, la stabilité et le droit à la tranquillité », a-t-il souligné.

« J'ai répondu à l'interrogatoire et je n'ai reculé devant aucune des questions posées par les magistrats. Neuf candidats sur dix ont respecté la loi, un seul a refusé de montrer son visage, un candidat qui se cache, qui ordonne de tuer, qui appelle à la violence, mais qui ne montre pas son visage au pays. J'ai montré mon visage et je le montrerai toujours, » a-t-il déclaré.

Et il a souligné que « le pouvoir électoral a convoqué les 10 candidats pour signer l’accord de respect des résultats. Cet homme ne prend pas ses propres décisions, c'est une marionnette attachée par la terroriste Machado, qui l'a appelé et lui a dit de ne pas y aller ».

Les audiences ont débuté mercredi et 38 partis qui ont été représentés par des candidats aux élections présidentielles ont comparu et la plupart d’entre eux ont remis les documents demandés par la haute instance judiciaire.

Le président a également souligné que « le peuple est dans la rue pour que les institutions et la paix soient respectées. Ils doivent répondre de leurs actes devant la justice, ils ne peuvent pas continuer à commettre des crimes dans le pays. »

Le président était accompagné par les vice-présidents de différents domaines, la vice-présidente Delcy Rodríguez et d’autres personnalités du Gouvernement.

On attend le verdict de la Cour Electorale du TSJ dans les prochains jours.

source en espagnol:

https://www.telesurtv.net/presidente-de-venezuela-responde-a-las-preguntas-del-tsj-segun-lo-establecido-por-la-ley/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/08/venezuela-le-president-nicolas-maduro-repond-aux-questions-du-tsj.html