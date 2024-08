Venezuela: Le rapport du Centre Carter a été écrit avant les élections

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a affirmé mercredi que le rapport du Centre Carter, qui a envoyé une mission d’observation de 17 experts aux élections présidentielles de dimanche, était écrit depuis un mois. Il a fait la différence entre son travail et celui qu’il faisait quand Jimmy Carter était en vie.

Lors d’une conférence de presse avec les médias internationaux, Maduro a déclaré: « Le Centre Carter a deux histoires: une avec le président Jimmy Carter (ancien président des Etats-Unis) et une autre maintenant avec ces gens qui travaillent. pour le Département d’Etat et l’USAID. Tous ceux du Centre Carter qui sont venus au Venezuela avaient en leur possession un rapport déjà écrit depuis 1 mois. Ce qui lui manquait, c’était un peu de piquant, ils l’ont ajouté maintenant. Parce qu’ils se sont dénaturés, ce n’est plus Jimmy Carter qui le dirige; il porte seulement son nom. »

Mardi soir, le Centre Carter a émis un rapport qui affirme que les résultats qui donnent la victoire à Nicolás Maduro n’ont pu être vérifiés ou corroborés: « L’élection présidentielle de 2024 au Venezuela n’a as respecté les paramètres et les standards internationaux d’intégrité électorale et ne peut être considérée comme démocratique, » dit le communiqué que le centre a rendu public mardi soir, quelques heures après que ses membres aient quitté le pays. « Le fait que es autorités électorales n’aient pas par bureau de vote constitue une grave violation des principes électoraux. »

La publication des résultats bureau par bureau sur le site du Conseil National Electoral est l’une des étapes de la divulgation des résultats qui permet aux témoins des artis politiques de comparer les procès-verbaux de chaque bureau de vote imprimés quelques minutes après la fin de k’élection avec le résultat affiché sur le site. Tous deux doivent coïncider. C’est l’une des mesures qui donne confiance dans le système.

Depuis dimanche, le site du Conseil National Electoral est bloqué et il n’a pas été possible d’entrer ni de vérifier ces résultats bureau par bureau. Le CNE affirme être victime d’une attaque informatique du système de transmission.

L’opposition extrémiste dirigée par María Corina Machado et Edmundo González a publié massivement sur les réseaux sociaux des centaines de photos de procès-verbaux, montrant seulement ceux sur lesquels Edmundo González gagne pour alléguer que Nicolás Maduro a perdu l’élection. Elle a aussi créé au poins 2 sites sur lesquels elle affirme qu’on peut consulter les procès-verbaux. Ils les utilisent pour dire que Nicolás Maduro a perdu l’élection et qu’Edmundo González l’a gagnée avec 70% des voix.

Sur cette base, ils ont organisé des protestations de rue qui sont devenues violentes et ont causé la destruction de nombreux biens publics, fait 77 blessés parmi les fonctionnaires et 1 mort et ont provoqué plus de 1 000 arrestations pour vandalisme et actes de violence. Beaucoup des personnes arrêtées appartiennent à des bandes de délinquants, ce qui a amené le président Nicolás Maduro à affirmer que ces actions étaient planifiées d’avance.

Mercredi, le président Nicolás Maduro a déposé un recours contentieux devant la Cour Electorale du Tribunal Suprême de Justice pour demander que cet organisme interroge les autres candidats et lui-même et a confirmé que tous les procès-verbaux qui sont en possession du Parti Socialiste Uni du Venezuela et du Grand Pôle Patriotique sont à la disposition de la Cour Electorale pour qu’elle fasse les vérifications dues et ratifie les résultats donnés par le CNE qui l’ont conduit à être proclamé président réélu.

Source en espagnol:

https://albaciudad.org/2024/07/maduro-informe-del-centro-carter-sobre-elecciones-estaba-listo-hace-un-mes/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/08/venezuela-le-rapport-du-centre-cartera-ete-ecrit-avant-les-elections.html