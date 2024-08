Venezuela: Les attaques informatiques continuent

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Entre le dimanche 28 et le lundi 29 juillet, selon les données de l’expert informatique Kenny Ossa, le Venezuela a été l’un des pays du monde qui ont subi le plus d’attaques informatiques.

De nombreuses institutions vénézuéliennes ont subi des attaques de l’étranger ces derniers jours dans le cadre d’un plan organisé pour empêcher l’accès aux informations diffusées par l’Etat sur les élections présidentielle et le retour au calme après les violences soutenues par l’extrême-droite qui ont eu lieu les 29 et 30 juillet.

L’une des institutions les plus touchées a été le Conseil National Electoral (CNE) pour empêcher la transmission des résultats et instaurer le doute sur la transparence de l’élection présidentielle lors de laquelle a été réélu le candidat du Grand Pôle Patriotique, Nicolás Maduro Moros, avec 6 408 844 voix (51,95%).

La veille, Maduro Moros avait dénoncé des attaques d’au moins 25 institutions de l’Etat, attaques dont il avait rendu responsables l’homme d’affaires étasunien Elon Musk et la droite fasciste. Le Ministère Public et la compagnie aérienne CONVIASA avaient également dénoncé des attaques contre eux.

D’où viennent les principales attaques?

Durant les premières heures de ce samedi, de nombreuse attaques ont été rapportées dont la plupart étaient exécutées depuis 3 adresses IP situées à Singapour (675, 68 et 6, respectivement). D’autres ont été perpétrées depuis des adresses IP situées aux Emirats Arabes Unis (90), en France (78), à Hong Kong (6), en Bulgarie (5), en Turquie (3) et au Royaume Uni (2).

Pendant les dernières 24 heures, 586, 67, 64, 54, 6 et 1 attaques ont été perpétrées depuis 6 adresses IP situées à Singapour et d’autres attaques en provenance d’IP situées à Hong Kong (6), en Bulgarie (3), en Malasie (1) et aux Pays Bas (1) ont été déjouées.

Grâce au travail des experts vénézuéliens, pendant ces 7 derniers jours, 810 attaques provenant d’adresses IP situées à Singapour, 766 aux Emirats Arabes Unis, 522 au Cambodge, 205 aux Pays Bas, 95 aux Etats-Unis, 78 en France, 57 en Bulgarie, 22 en Allemagne et 10 à Hong Kong ont été repoussées.

Sur son compte X, le collectif de hackers Anonymous a admis avoir lancé des attaques massives contre des sites officiels de l’Etat vénézuélien. Selon ce groupe, ces attaques ont affecté 2135 sites officiels pendant ces dernières 72 heures.

Selon le président Nicolás Maduro, la plateforme Système Patrie utilisée par des millions de Vénézuéliens ,our recevoir des bons de protection sociale, gérer l’essence et payer des services, a aussi été attaquée.

A ce sujet, il a indiqué qu’il avait eu recours au Tribunal Suprême de Justice (TSJ) para activer un mécanisme constitutionnel destiné à éclaircir toutes les manipulations destinées à « instaurer un coup d’Etat informatique. »

« Ils ont utilisé la campagne électorale pour créer une nouvelle fore avec, d’un côté, des criminels fascistes et de l’autre, un ensemble de Vénézuéliens d’opposition à qui nous avons toujours envoyé ce message: Ne vous laissez pas entraîner une nouvelle fois dans un coup d’Etat! »

Après les élections, le président Nicolás Maduro avait dénoncé l’intense activité de bots en faveur de la candidature d’Edmundo González accompagnée d’une attaque informatique du CNE pour ralentir l’envoi des résultats.

Ces attaques contre le système électoral vénézuélien provenaient de Macédoine du Nord, un pays des Balkans qui, depuis 2000, fait partie de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et depuis 2005 aspire à entrer dans l’Union Européenne (UE).

La Macédoine du Nord a une solide relation bilatérale avec les Etats-Unis qui inclut le partage d’informations du renseignement et la collaboration dans le domaine de l’informatique.

Attaques du Pouvoir Electoral

Le Conseil National Electoral (CNE), reconnu comme le cinquième pouvoir par la Constitution vénézuélienne, a dénoncé le dimanche 28 juillet et le vendredi 2 août , avoir été l’objet de plusieurs attaques informatiques et f’agressions directes considérées comme la plus grosse attaque jamais réalisée contre le Pouvoir Electoral.

Ce vendredi, le CNE a fait savoir qu’il existait des signes d’attaques informatiques massives en provenance de diverses parties du ponde contre son infrastructure de transmission des données et les principales entreprises de télécommunication de l’Etat , ce qui a retardé la transmission des procès-verbaux et la divulgation des résultats.

Le recteur du CNE, Elvis Amoroso, a expliqué que cette attaque a été combinée avec des actes de violence organisés par l’extrême-droite qui ont compris l’incendie de sièges du CNE, et de centres de transmission et de réception des résultats.

Les autorités vénézuéliennes ont dénoncé le fait qu’ainsi, on cherchait à provoquer une panne pendant les élections, à éliminer les documents officiels concernant l’élection et à empêcher de montrer que l’élection présidentielle était fiable et transparente.

La compagnie aérienne CONVIASA dans l’objectif

Le ministre des Transports, Ramón Velásquez Araguayán, a dénoncé le fait que la compagnie aérienne d’Etat CONVIASA a subi une attaque informatique du groupe Anonymous dans le cadre de la guerre informatique contre le Venezuela.

Le fonctionnaire a expliqué que le Gouvernement avait réagi rapidement pour garantir la protection et l’intégrité des informations de CONVIASA.

« Le collectif Anonymous, connu pour ses actions en ligne, a tourné son regard vers la compagnie aérienne mais les mesures de sécurité mises en place ont permis de maintenir les opérations et la confidentialité des données, » a précisé Velásquez Araguayán et il a ajouté que cette attaque était une « menace des fascistes attaqués à l’impérialisme nord-américain et liés à Elon Musk. »

Le ministre a précisé que la compagnie aérienne continuera à travailler pour garantir la sécurité de ses opérations et la confidentialité des informations concernant ses passagers et ses employés.

