Venezuela: Les candidats d’opposition critiquent les résultas donnés par Maria Corina Machado

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

11 jours après les élections présidentielles, les analyses de la légitimité des données fournies par l’opposition qui cherche à contredire les résultats donnés par le Conseil National Electoral (CNE), l’entité chargée de donner les résultats officiels, se poursuit.

Au terme de sa comparution devant le Tribunal Suprême de Justice (TSJ) , l’entité constitutionnelle qui a convoqué les candidats et devant lequel Edmundo González Urrutia a refusé de comparaître— Claudio Fermín, du parti Solutions a déclaré: « Il est incompréhensible que ceux qui disent qu’ils ont des procès-verbaux ne les consignent pas. »

L’ancien candidat d’opposition Edmundo González déclare dans un message publié sur X qu’il ne s’est pas rendu à la convocation de la Cour Electorale du TSJ parce que « sa liberté » et « la volonté du peuple » auraient été en danger.

Il faut rappeler que l’ancien candidat Fermín appuie ses arguments sur le fait que le TSJ a demandé aussi bien à l’opposition qu’au Gouvernement bolivien de présent ter les procès-verbaux qui prouvent les votes en faveur de leurs candidats après que María Corina Machado ait affirmé que le nombre de voix du président Nicolás Maduro n’était pas celui indiqué par le CNE.

« L’instance qui doit résoudre cette affaire est la Cour Electorale du TSJ. L’instance qui doit résoudre cette affaire, ce ne sont pas les réseaux sociaux, ce n’est pas un tribunal virtuel de sites web, et encore moins, car ce serait indigne, » a poursuivi Fermín en évoquant l’incohérence de la façon d’agir de l’opposition. Et il a ajouté: « Ce sont les chefs d'État ou les ambassadeurs de six ou sept puissances étrangères ou le premier que nous rencontrons au coin de la rue parce qu'il est d’accord avec nous, nous devons être sérieux. »

Pour sa part, l’ancien candidat à la présidence Daniel Ceballos pour Volonté Populaire a critiqué les résultats publiés par María Corina Machado sur internet.

« Comment puis-je donner de l’importance à un site qui manque absolument et totalement de transparence », a déclaré Ceballos, et il a ajouté que son parti « a parlé de la transparence », et « comment puis-je valider cela (les procès-verbaux proposés par l’opposition) »" en passant par-dessus l’institution.

Enfin, il a appelé les Vénézuéliens « au réalisme… à être réalistes, à ne pas acheter à nouveau ces fantasmes qui apportent la solution de nos problèmes à des tiers. »

Source en espagnol:

https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/08/08/venezuela-exaspirantes-a-presidencia-desestiman-resultados-que-sustenta-edmundo-gonzalez/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/08/venezuela-les-candidats-d-opposition-critiquent-les-resultas-donnes-par-maria-corina-machado.html