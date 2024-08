Venezuela: Les Etats-Unis sont à la tête du coup d’Etat

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Le président de la République, Nicolás Maduro, a réaffirmé que le chemin de la révolution Bolivarienne est pacifique, électoral, tourné vers le dialogue et démocratique et il a dénoncé le rôle des Etats-Unis (USA) à la tête du coup d’Etat dans le pays.

« Le 19 avril 1997, à Valencia, à l’Assemblée nationale Plénipotentiaire du Mouvement Révolutionnaire 200, 500 délégués ont voté à l’unanimité avec le comandante Chávez pour prendre la voie électorale et laisser derrière nous la voie de l’insurrection, » a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse donnée au Palais de Miraflores.

« C’est un coup d’Etat dirigé par les Etats-Unis d’Amérique du Nord et l’internationale fasciste, la droite fasciste avec Elon Musk, Milei et tout ce ramassis d’extrémistes du fascisme et du capitalisme sauvage mondial. »

Il a prévenu que le Gouvernement des Etats-Unis, grâce à ses conspirations a voulu amener à une révolution populaire armée mais notre voie à nous, c’est la voie constitutionnelle, la voie électorale et pacifique. »

Maduro a affirmé que le candidat de l’opposition extrémiste vaincu, Edmundo González Urrutia n’a pas répondu à l’appel du Tribunal Suprême de Justice (TSJ) , ce vendredi, pour apporter les preuves de la fraude électorale uniquement parce qu’il veut « maintenir le cirque » sur lequel s’appuie le coup d’Etat.

« Il a reçu l’ordre, n’y allez pas, parce qu’ils ne veulent reconnaître aucune institution, ils ne veulent pas reconnaître les mécanismes nationaux et souverains du Venezuela, ils veulent seulement maintenir le cirque de la farce pour avoir un support, un récit, pour justifier dd nouveaux coups d’Etat, une nouvelle violence, une nouvelle déstabilisation.

Maduro a fustigé le sec retire dEtat nord-américain Antony Blinken pour avoir dirigé le )lao de déstabilisation et de non reconnaissance des institutions vénézuéliennes.

« Un faux pas, Blinken. Nous pourrions dire: qui commande à la Maison Blanche en ce moment? Qui prend ces décisions? Monsieur le Président des Etats-Unis d’ Amérique du Nord,Joe Biden. »

Il a souligné qu’il est révoltant qu’une autorité étrangère , et dans ce cas, impérialiste, prétende remplacer les pouvoirs publics du pays comme le Conseil National Electoral et imposer, grâce au mensonge et à la manipulation, un coup d’Etat.

« En ce moment, plus de 5 000 menaces envers des dirigeants sociaux de base, des dirigeants du peuple, ont été rapportées à la VenApp et on les traite une par une, de façon personnalisée. Nous allons les traiter jusqu’à la dernière, » a précisé le Président.

Il a déploré l’assassinat d’un groupe de passants pendant les deux jours de violences et a affirmé que le bureau du Procureur s’occupe de ces affaires.

« Des gens qui rentraient chez eux le soir, des gens qui ont été attaqués et dont on a brûle la voiture, la moto. Tout cela est dans les mains du Ministère Public. »

Maduro a aussi dénoncé l’attaque du Système Patrie qui soutient avec des bons sociaux des millions de Vénézuéliens et une agression du système de transmission et de fonctionnement électronique du Conseil National Electoral et de 25 autres sites de l’Etat.

« Ils ont attaqué au moins 25 autres sites avec des noms de domaine nationaux de différents sec leurs: éducation, science, technologie, communications. Evidemment, il y a Elon Musk qui dirige le coup d’Etat, Elon Musk et tout le pouvoir des siens

mais nos équipes l’ont aussi. Nos équipes ont la force de David contre Goliath. Elon Musk sera bien sûr Goliath, mais la force de David nous appartient, à nous, » a-t-il souligné.

