Venezuela : Les experts en élections de l’ONU sont des ordures

Le Venezuela a rejeté mardi le rapport préliminaire du panel d'experts électoraux de l'Organisation des Nations unies (ONU), qui viole les termes de l'accord signé avec le Conseil national électoral (CNE).

Dans un communiqué, le chancelier vénézuélien Yvan Gil déclare que le rapport de l'ONU diffuse « une série de mensonges qui viole par son contenu et ses méthodes, les principes qui régissent le fonctionnement des groupes d'experts. »

Le diplomate vénézuélien considère que cette action « représente un acte absolument imprudent qui mine la confiance dans les mécanismes conçus pour la coopération et l'assistance technique. »

Il souligne que les experts de l’ONU ont eu accès à toutes les phases du processus électoral et ont expérimenté de première main le fonctionnement du système vénézuélien, c'est pourquoi « l'opinion émise dans leur rapport irresponsable n’est rien d'autre qu'un acte de propagande qui sert des intérêts putschistes de l'extrême droite vénézuélienne. »

Yvan Gil a dénoncé le fait que durant leur séjour au Venezuela, les membres du panel d'experts de l'ONU ont eu de fréquents contacts avec des fonctionnaires du département d'État des États-Unis.

Face à cette situation, le chancelier soutient que les déclarations des experts de l'ONU sont le produit des instructions données par cette entité des États-Unis.

Il déclare également que « l'attitude peu éthique et professionnelle de ce groupe d'agents laisse une empreinte négative à cause de leur action erratique » et a « pour seule fin de causer des dommages à la démocratie vénézuélienne et de semer le doute sur le fonctionnement de ses institutions constitutionnelles. »

Le chef de la diplomatie vénézuélienne déclare que « ces attaque contre la démocratie exécutées par de faux experts en élections échouera également et qu’au Venezuela prévaudront la justice et le respect de la volonté souveraine de son peuple. »

Lors de la session de l'Assemblée nationale du Venezuela sur la loi contre le fascisme, le néo fascisme et les expressions similaires, le président du Parlement, Jorge Rodriguez a qualifié les experts en élections de l'ONU, « d'ordures » et proposé d'interdire l'observation « d'étrangers » aux futures élections.

« Ce panel d'experts est un panel d'ordures sans parole parce qu'ils ont signé (un accord), disons que le rapport est privé, et que seuls le pouvoir électoral du Venezuela et le secrétaire général des Nations unies (Antonio Guterres) en aurons connaissance. »

Jorge Rodriguez envisage une réforme des lois électorales pour éviter que des organisations ou des experts internationaux invités dans le pays prennent position sur les élections.

