Venezuela: Les mensonges de la chef de la mission d’observation du Centre Carter

Le chancelier du Venezuela, Yvan Gil, a démenti jeudi des affirmations de Jennie Lincoln, la chef de la mission d'observation envoyée par le Centre Carter qui affirme qu'il n'y a aucune preuve d'un piratage du système électoral du Venezuela.

Le diplomate a signalé que ces observateurs manque d'objectivité et d'impartialité. Depuis 2020, cet organisme est dirigé par Paige Alexander qui a travaillé pendant des années pour l'USAID et a été consultant pour la fondation Rockfeller et l’Open Society Institute, des organisations non gouvernementales financées par Washington.

La mission d'observation dirigée par Jennie Lincoln, conseillère principale du Centre Carter pour l'Amérique latine et les Caraïbes est arrivée au Venezuela le 29 juin et a déployé 17 experts en élections dans trois états du pays en plus de Caracas pour les élections présidentielles du 28 juillet.

Le 28 juillet, le président du Conseil National Electoral, Elvis Amoroso, a émis le premier bulletin officiel qui donnait la victoire au candidat du Grand Pôle Patriotique, Nicolas Maduro, sur 80 % des bulletins dépouillés et avec une tendance irréversible.

L'organisme a décidé de retarder la publication d'un rapport préliminaire qui devait être diffusé le mardi 30 juillet au matin et a retiré tout son personnel du pays. Cette décision est en contradiction avec le travail réalisé par l'organisme qui a toujours été respectueux et transparent, lors de chacun de ses visites au Venezuela.

Depuis 2002, le centre Carter, fondé par l'ancien président des États-Unis Jimmy Carter, a une longue histoire de participation aux différentes élections en tant qu'observateur et accompagnant des élections ainsi qu'en tant que médiateur dans des processus de dialogue entre Gouvernement et opposition.

