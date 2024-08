Venezuela: Maduro ne négociera pas avec Machado

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a écarté vendredi toute négociation avec la dirigeante de l'opposition Maria Corina Machado, après avoir comparu devant la Cour Suprême à laquelle il a demandé de confirmer sa réélection pour une troisième période.

Maduro a été le dernier candidat à comparaître devant la Cour Electorale du Tribunal Suprême de Justice. Huit autres candidats à la présidence ont également répondu à cette convocation, tandis que l'opposant Edmundo Gonzalez Urrutia, qui disait avoir gagné, ne s'est pas présenté. Maduro a dit être prêt à parler à tout moment avec les présidents de la Colombie, Gustavo Pétro, du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva et du Mexique, Andrès Manuel Lopez Obrador. Les trois dirigeants de la région appellent les autorités électorales vénézuéliennes a publier les procès de l’élection.

En sortant de l'audience, Maduro a déclaré à la presse : « Le seul qui doit négocier dans ce pays avec Machado est le procureur général. Qu’elle se présente devant la justice et montre son visage et qu'elle réponde des crimes qu'elle a commis. En vérité, c'est la seule négociation qui doit être réalisé ici. » Le président indique que l'ancienne députée et Gonzalez Urrutia sont responsables des violences qui ont eu lieu pendant les manifestations après les élections pour rejeter le résultat officiel qui donne la victoire à Maduro.

Maduro a affirmé qu'il va organiser un « dialogue politique », sans préciser quand, avec les « 38 partis politiques qui étaient inscrits devant le Conseil National Electoral (CNE) » dont il espère que surgiront « des instances pour la compréhension future. » Mercredi, Machado a dit que Maduro devait « comprendre que sa meilleure option » est « d'engager une négociation », et a affirmé que l'opposition majoritaire, la Plate-forme Unitaire Démocratique (P. U.D) est « absolument disposée » à négocier une transition comme l'ont fait des pays comme le Panama.

Un groupe de 32 anciens présidents de droite a rappelé vendredi aux gouvernements du Brésil, du Mexique et de la Colombie que le délai imparti aux autorités électorales vénézuéliennes pour présenter les résultats des dernières élections présidentielles a « plus qu’expiré ». Les anciens dirigeants, qui font partie de l'Initiative démocratique de l'Espagne et des Amériques (IDEA), ont ajouté qu'il appartenait désormais à ces gouvernements de « prendre une position claire et définitive contre la tyrannie de Nicolás Maduro Moros. »

Cette déclaration a été signée, entre autres, par les anciens présidents du Mexique, Vicente Fox et Felipe Calderon, les anciens présidents de la Colombie, Ivan, Duque, Andrés Pastrana et Álvaro Uribe, l’ancien président de l’Argentine, Mauricio Macri, de l'Equateur, Guillermo Lasso, Jamil Mahuad et Lenin Moreno et les anciens premiers ministres d’Espagne, José María Aznar et Mariano Rajoy. A la sortie du TSJ, vendredi, Maduro a dit qu’il prévoyait de discuter avec les présidents du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, du Mexique, Andrés Manuel López Obrador et de la Colombie,Gustavo Petro.

