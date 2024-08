Venezuela : Malgré les sabotages, Maduro renforce sa crédibilité internationale

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Le peuple vénézuélien s'est rendu aux urnes le 28 juillet dernier pour exprimer sa volonté souveraine grâce aux élections. Et, conformément à la Constitution, selon ce qui est démontré par le Conseil national électoral (CNE), Nicolas Maduro a gagné avec 51,95 % des voix.

Il n'est pas surprenant que les résultats aient été remis en question par les États-Unis, par l'Organisation des Etats Américains, par l'opposition vénézuélienne et par certains pays alignés avec l'atlantisme international. Nous sommes certains que les Vénézuéliens s'y attendaient.

Et nous ne pouvons pas ne pas mentionner que nous continuons à voir un Venezuela malheureusement polarisé (une polarisation qui est, au moins en partie, encouragée de l'extérieur).

Mais pour avoir une vision réaliste des conditions objectives dans lesquelles se trouve Nicolas Maduro aujourd'hui après son élection, il nous faut voir cette situation de plus haut et depuis une perspective plus historique ans la comparant avec la situation qui a suivi les élections de 2018.

En ce qui concerne les protestations, par exemple, nous savons qu'en 2018, il y a eu des milliers d'actes de vandalisme, de piquets, de grèves et de manifestations organisés par l'opposition tout au long de l'année dans le but de discréditer le gouvernement de Maduro, en particulier après les élections.

Ces manifestations se sont sans doute achevées par la tentative de coup d'Etat de 2019, quand Juan Guaido s'est autoproclamé président du Venezuela et a été reconnu par différents pays attentistes.

Mais en 2024, à partir du 29 juillet, malgré l'intensité de la violence, des crimes et des vandales, qui ont pillé des magasins, détruit des biens publics et attaqué les forces de sécurité, la réalité est que les actions de déstabilisation ont diminué et que globalement, le peuple vénézuélien a déjà surmonté la journée électorale et est revenu à la vie normale.

Cela, naturellement, est dû en partie à l'action importante des forces de sécurité qui ont rapidement réussi à neutraliser les éléments les plus violents parmi les agitateurs, mais nous pouvons aussi percevoir le fait que l'opposition n'a pas réussi à enflammer les cœurs des Vénézuéliens de la même façon qu'il y a 5–6 ans.

Cela doit être attribue à l'amélioration de la situation économique dans le pays après une série de réformes mise en place par Maduro et d’importants mouvements du Gouvernement dans le domaine international ainsi qu'à la faible crédibilité dont jouissent, aujourd'hui, les dirigeants de l’opposition.

Mais il est encore plus important d'observer le plan international pour que nous puissions comprendre comment est le Gouvernement aujourd'hui, peut-être dans sa période de la plus stable depuis que Maduro a succédé au commandant Hugo Chávez.

Si nous nous intéressons à la question de la reconnaissance internationale du résultat des élections de 2018, et si nous la comparons à la reconnaissance du résultat des élections de 2024, même seulement deux semaines après le vote, nous percevons une augmentation du nombre de pays qui ont reconnu les résultats.

Il est évident que beaucoup de pays qui n'ont pas reconnu officiellement les résultats ont continué à avoir tacitement des relations normales avec le Venezuela mais la déclaration officielle de reconnaissance par les autorités étrangères sert aussi de thermomètre international.

À titre d'exemple, des pays comme le Qatar, le Laos, l'Ouzbékistan, l'Azerbaïdjan et la Serbie qui ne s’étaient pas prononcés officiellement sur les élections précédentes, cette fois, ont rapidement reconnu publiquement la victoire de Nicolas Maduro. Un cas intéressant et celui du Honduras qui, il y a six ans, n'avait pas reconnu le résultat mais qui l’ a fait aujourd’hui.

Il est également intéressant de voir que beaucoup de pays africains ont reconnu publiquement la victoire de Nicolas Maduro : le Soudan, le Mali, le Zimbabwe, la Namibie, le Mozambique, Madagascar, la Guinée Bissao, la Guinée Equatoriale, entre autres, ont félicité Maduro pour sa réélection.

Naturellement, il est toujours important de souligner que des pays comme la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie, Cuba et la Bolivie ont reconnu les résultats des élections aussi bien en 2018 en 2024.

En général, cette évolution peut être attribuée à la transition géopolitique mondiale, au fait que les États-Unis réussissent de moins en moins à influer sur les relations étrangères des autres pays. Mais cela est également dû à la reconnaissance du rôle stabilisateur du gouvernement de Nicolas Maduro qui, contre tous les efforts de l'opposition et de l'Occident, a réussi à maintenir le Venezuela sur la voie de la Révolution Bolivarienne et à l'importance du rôle potentiel du Venezuela dans la nouvelle ère multipolaire.

Source en espagnol:

https://www.telesurtv.net/opinion/a-pesar-de-los-sabotajes-maduro-fortalece-su-credibilidad-internacional/

