Venezuela: Milei a dépensé 100 000 000 de $ pour attaquer le Venezuela avec des robots

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

« Milei a dépensé l'équivalent de 100 000 000 de $ du SIDE (Secrétariat du renseignement d’État), Milei dit qu'il n'a pas d'argent mais il a dépensé 100 000 000 de $ du SIDE argentin pour attaquer avec ses robots, la Révolution Bolivarienne, le Gouvernement bolivarien et le processus politique vénézuélien, » a déclaré Maduro lors d'une conférence de presse.

Et il a indiqué que le président argentin a utilisé ces élevages de robots pendant sa campagne électorale en Argentine, en créant la fausse idée d'un soutien massif du peuple sur les réseaux réseaux sociaux et en achetant des influenceurs pour amplifier son message.

« Milei simulait, créait l’idée que tout le monde était dans sa faveur, et achetait des influenceurs importants en Argentine et à l'étranger, » a affirmé le président.

Il a révélé qu’au moins 106 sites vénézuéliens ont été victimes d'attaques informatiques pendant ces 20 derniers jours.

Et il a affirmé que, selon les experts, ces attaques ont été exécutées grâce à des élevages de robots sophistiqués situés en Espagne, au Mexique et en Argentine pour déstabiliser le Gouvernement Bolivarien et miner son processus politique.

Que sont les élevages de robot et comment opère-t-il ?

Les élevages de robot sont des réseaux automatisé de faux comptes sur les réseaux sociaux contrôlés par software ou par des personnes, conçus pour simuler une activité en ligne.

Ces comptes peuvent générer des milliers de publications, de commentaires et de réactions de façon coordonnée en créant l'apparence d'un soutien massif ou d'un rejet envers certains sujets ou certaines personnalités publiques et sont utilisés pour manipuler l'opinion publique, amplifier des messages particuliers et faire des voix dissidentes grâce à la saturation de la conversation en ligne.

Et il a expliqué que, mercredi dernier, l'émission de télévision de Diosdado Cabello, “Con el Mazo Dando” a été attaqué simultanément depuis l'Espagne, le Mexique et l'Argentine pendant la diffusion en direct du cycle et que les comptes sur lesquels elle était diffusée ont été saturés de messages automatiques qui tentaient de discréditer le contenu et de générer le chaos.

Chantage et manipulation de l'opinion publique

En plus d'attaquer des personnalités politiques, les élevages de robots ont été utilisés pour faire chanter des personnalités publiques comme des artistes et des influenceurs aussi bien au Venezuela qu'à étranger.

Maduro mentionné comme exemple le cas de Pedro Infante, un chanteur vénézuélien connu qui a reçu sur WhatsApp des messages d'intimidation exigeant de lui qu’il se prononce contre le gouvernement de Maduro et le menaçant, s’il ne le faisait pas, d’attenter et à sa vie et à celle des membres de sa famille.

Face à ces attaques, le président vénézuélien a lancé un appel à la jeunesse et au peuple général, pour qu'ils défendent la vérité du Venezuela sur les réseaux sociaux en combattant avec de vraies informations et en renforçant le pouvoir populaire.

En même temps, il soulignait l'importance de la démocratie participative et agissante dans la défense du processus révolutionnaire vénézuélien et invitait tous les secteurs de la société à se joindre activement à la construction et à la défense d'un pays souverain.

« Avec le pouvoir populaire, avec la vérité, du Venezuela, avec la bénédiction de Dieu, et avec ce processus si beau, ils ne pourront jamais rien contre nous, » a conclu Maduro.

source en espagnol:

https://www.telesurtv.net/maduro-milei-gasto-100-millones-de-dolares-del-presupuesto-argentino-para-atacar-a-venezuela/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/08/venezuela-milei-a-depense-100-000-000-de-pour-attaquer-le-venezuela-avec-des-robots.html