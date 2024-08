Venezuela: Nicolás Maduro prend l’avantage dans la partie d’échecs contre les Etats-Unis

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

La tension politique entre les Etats-Unis et le Venezuela est entrée dans une nouvelle phase après le 28 juillet.

Les actions de Washington qui se caractérisent par une pression géopolitique accrue cherche à affaiblir la légitimité des résultats des élections qui ont donné la victoire à Nicolás Maduro.

Quel mouvements ont effectué les deux joueurs dans cette partie? Voyons un peu.

La violence après les élections

Sur 80% des bulletins dépouillés, le Conseil National Electoral (CNE) a annoncé la victoire du président Nicolás Maduro avec un écart de 7 points sur son principal adversaire, Edmundo González Urrutia.

La publication des résultats officiels a été retarde par un piratage massif du système de données de l’organisme électoral qui a été dénoncé dans son premier bulletin.

María Corina Machado n’a pas reconnu les résultats en disant avoir les preuves de la victoire de González, sans les montrer. González, secondant la dirigeante de Vente Venezuela, a appelé instamment les témoins des bureaux de vote à rester sur place pour « défendre les vies et garantir la transparence du processus. »

Le discrédit des élections a amené l’exécution d’un dispositif de violence criminelle dans e pays avec des attaques de sièges du CNE et de biens publics.

Les Etats-Unis en scène

Quelques minutes après les élections, la vice-présidente Kamala Harris a émis un communiqué demandant « de respecter la volonté du peuple vénézuélien. » Plus tard, elle a demandé « la publication immédiate des données détaillées des sondages sur les résultats des élections vénézuéliennes. »

Aussi bien le secrétaire d’Etat Antony Blinken que le sous-secrétaire d’Etat pour les Affaires de l’Hémisphère Occidental ont soutenu cette mesure de pression.

Haussant le ton, le secrétaire général de l'OEA, Luis Almagro, a publié une déclaration basée sur le rapport du Département de coopération et d'observation électorale (DECO), exhortant Nicolás Maduro à "accepter sa défaite électorale" et suggérant la convocation de "nouvelles élections" dans des conditions différentes si le résultat n'était pas reconnu.

Le TSJ et le rétablissement de l’ordre public

Le Gouvernement vénézuélien, face à ce scénario de déstabilisation et de coup d’Etat, a mis en place une réponse stratégique pour rétablir l’ordre public et faire baisser la violence basée sur la mobilisation coordonnée de toutes les forces de sécurité militaires et policières.

Parallèlement, le président Nicolás Maduro a présenté un recours contentieux électoral devant la Cour Electorale du Tribunal Suprême de Justice (TSJ) pour enlever tout soute sur les élections et contrecarrer les dénonciations fabriquées de toutes pièces de « fraude. » Cet organisme a demandé aux candidats et aux partis politiques impliqués d’apporter les preuves pour garantir la transparence du processus.

Edmundo déclaré « vainqueur »

A la suite de cette action, le Gouvernement des Etats-Unis, par la voix d’ Antony Blinken, a reconnu Edmundo González Urrutia. comme « vainqueur » des élections.

Washington a justifié sa position par l’absence de publication des résultats détaillés par l’autorité électorale vénézuélienne, rejetant les dénonciations d’attaque informatique et méprisant les mesures prises par le pays pour résoudre le conflit par la voie des institutions.

Révélation de l’accord du Quatar

La publication de l’accord signé en secret au Quatar l’année dernière par le président Maduro le jour-même des annonces des Etats-Unis a mis en évidence le non-respect des promesses du Gouvernement Biden. Le coup d’état se découvre en exposant le manque de sérieux de la Maison Blanche.

Dans cet accord les Etats-Unis s’étaient engagés à lever les sanctions et à rétablir des relations normales avec le Venezuela après les élections présidentielles avec la participation de l’opposition mais les Etats-Unis ont opté, à l'avance, pour la voie d'une nouvelle opération de changement de régime.

Blinken parle avec González Urrutia et Machado

En réponse, lors d’un appel téléphonique avec Edmundo González Urrutia et María Corina Machado, Blinken a félicité González Urrutia pour « avoir obtenu le plus grand nombre de voix aux élections résidentielles qui ont eu lieu au Venezuela le 28 juillet. »

Le secrétaire d’Etat a mentionné « les gros efforts de l’opposition pour garantir un nouveau décompte transparent des bulletins », a « exprimé sa préoccupation pour la sécurité et le bien-être [de González Urrutia et de Machado] après les élections, et a condamnant toute violence et tout harcèlement. »

Maduro prend l’avantage

Face à cela, le Gouvernement vénézuélien, à travers le président de l’Assemblée nationale chef du commandement de campagne de Notre Venezuela, Jorge Rodríguez, a montré les preuves que les « procès-verbaux » divulgués par María Corina Machado et Edmundo González Urrutia avaient été forgés de toutes pièces.

Un procès-verbal a été signé au TSJ pour engager le recours contentieux (sans la présence d'Edmundo González ) et aujourd’hui, dans certaines villes du Venezuela, le chavisme a montré la force de sa mobilisation face à une manifestation de l’opposition à Las Mercedes, dans e sud-est de la capitale, très en-dessous des attentes.

Jusqu’à présent, le résident a pris l’avantage end désactivant le coup d’Etat dans le domaine criminel et territorial, en mettant en place la réponse institutionnelle au TSJ et en ramenant la sécurité et la confiance en lui revient eu à peu à son niveau normal dans le pays.

En bref, il a construit un « timing » qui a modifié l’échiquier politique à son avantage. Il a pris l’avantage et essaie de le conserver face à des Etats-Unis qui cherchent à rééditer le projet Guaidó sans avoir la certitude que, cette fois, le projet va fonctionner.

