Venezuela: Retour aux urnes

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Presque mois après les élections du 28 juillet dernier, les Venezuela vont retourner aux urnes. À cette occasion, ce ne sera pas pour élire un candidat, mais pour choisir les projets prioritaires pour les communautés.

C'est la deuxième fois que le pays réalise une consultation populaire nationale, un fait inédit de participation populaire à partir du cœur même des communautés.

Lors de la première élection de cette sorte, qui a eu lieu en avril dernier, 4500 projets communaux ont été choisis dans le même nombre de circuits électoraux, composés de 1 300 000 porte-parole de 49 000 conseils communaux, qui « sont des instances de participation, de coordination et d'intégration » qui permettent « la gestion de politiques publiques et de projets communautaires », selon la loi qui a institué leur création en 2006.

Les initiatives d'un des domaines prioritaires, comme l'eau, la voirie, l'électricité, la santé, l'éducation, l'environnement et la construction de murs qui ont été choisi son financier par le gouvernement vénézuélien. Ces élections doivent avoir lieu tous les trois mois, mais comme en juillet dernier, il y a eu eu les élections présidentielles, elles ont été fixées ce à ce dimanche 25 août.

La raison de cette élection

Les Vénézuéliens, habitués aux élections fréquentes, sont appelés à participer à une nouvelle journée électorale pour choisir au sein de leur communauté les projets les plus urgents pour le bien commun.

Le 6 juillet dernier, le lendemain, du début de la campagne électorale au Venezuela, le candidat a sa réélection Nicolas Maduro a appelé à ce que ces élections se fassent le 25 août et déclaré qu'il y aurait 4 élections de cette sorte tous les ans, parce que le pays « a besoin de transformations. »

« Nous allons faire une consultation trimestrielle, quatre consultations par an, pour des projets d'infrastructures, de services publics, sélectionnés par vous-même, la base, sans l’interférence de bureaucrates, ni de technocrates. »

Selon le président, cette initiative est « la seule formule » qui puisse soutenir des actions d'auto gouvernement et empêcher que le pays soit dominé par le « système de capitalisme sauvage. »

Que se passe-t-il avant l'élection ?

Le dimanche précédent ces élections, les 7 projets qui seront proposés aux Vénézuéliens sont choisis dans les assemblée du circuit communal. Dans la semaine qui précède le 25 août, les contenus de la consultation doivent être diffusés par les différents moyens, parmi lesquels le porte à porte.

Comment vote-t-on ?

Comme pour les élections nationales, régionales ou locales, l'électeur doit présenter sa carte d'identité aux autorités du bureau de vote. Sur un écran tactile situé derrière un paravent, l’électeur pourra voir la liste des 7 projets auxquels sa communauté a accordé la priorité et en choisir un.

Après qu'il ait effectué son choix sur l'écran, un reçu imprimer sur papier est émis. L'électeur doit le regarder pour contrôler que son choix est bien celui qui est indiqué et, comme dans les autres élections, il dépose le papier dans une urne scellée. Ensuite, on enregistre son nom et son empreinte digitale sur le cahier d'émargement pour qu'il y ait une preuve physique du processus.

Lors des élections précédentes, le Conseil National Electoral (CNE) et la Garde Nationale Bolivarienne (GNB) ont accompagné le processus avec l'assistance d'observateurs internationaux, c'est pourquoi on s’attend à ce qu’il se passe la même chose à cette occasion, dit le ministère des communes.

La phase d’exécution

Une fois que les projets prioritaires ont été choisis par les communautés, on passe à la phase d'exécution. Lors de cet étape, les responsables des assemblées communales doivent entrer dans la plate-forme électronique du conseil fédéral du gouvernement et y indiquer les initiatives choisies. Une fois qu'elles sont approuvées, on procède à la signature de l'engagement avec les membres du conseil fédéral de gouvernement et le ministère pour les communes. Ce qui est décidé peut être supervisé par la communauté à travers l'inspecteur social et les assemblées de reddition de comptes.

Ces nouvelles élections se déroulent pendant que le tribunal suprême de justice (TSJ) avance dans la supervision de l'expertise du matériel électoral présenté par tous les candidats, tous les parties politiques et le CNE après le dépôt d'un recours contentieux devant la cour électorale de la plus haute instance par Maduro.

