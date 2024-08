Venezuela: WhatsApp et X ont participé au coup d’Etat

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos

Le président de la République, Nicolás Maduro, a annoncé que la Commission Nationale des Télécommunications (CONATEL) retirera de la circulation pendant 10 jours à partir de ce vendredi le réseau social X pour présenter des demandes et prendre la mesure administrative définitive.

« Dehors, X, du Venezuela pour 10 jours… Au Venezuela, il y a la loi, la Constitution, les institutions, l’état, il y a un peuple qui doit être respecté. »

« J'ai signé un projet de loi reprenant la proposition du CONATEL. Ça suffi!, nous devons vaincre le coup d’État informatique. Un jour, tôt ou tard, les réseaux sociaux vénézuéliens verront le jour, nous défendons la vérité. Ils ont voulu faire un coup d’État informatique, » a-t-il déclaré, faisant référence aux propriétaires de réseaux sociaux tels qu'Elon Musk et Mark Elliot Zuckerberg.

Il a souligné aussi que le réseau social X a été utilisé comme plateforme pour multiplier les messages haineux: « Elon Musk a violé toutes les règles du réseau social X lui-même, qui auparavant était Twitter, en incitant à la haine, au fascisme, à la guerre civile, à la mort, à l’affrontement entre Vénézuéliens en violant toutes les lois du Venezuela, » a-t)-il déclaré pour justifier sa décision.

Maduro affirme que ces individus insistent à vouloir faire un coup d’État informatique contre le Venezuela: « Nous sommes toujours attaqués, » a-t-il déclaré.

Et il a à nouveau affirmé que WhatsApp est un système d’espionnage et incité sur la nécessité de se libérer de WhatsApp: « C’est le moment de nous libérer de WhatsApp. Personne ne va me faire taire, j’affronterai l’espionnage de l’empire technologique. »

WhatsApp a travaillé avec le trafic de drogues colombien pour attaquer le Venezuela

Maduro a affirmé que pendant des mois, la plate-forme de messagerie WhatsApp a travaillé avec le trafic de drogues colombien pour espionner le Venezuela et mettre en oeuvre le plan fasciste. Et il a précisé que « WhatsApp a donné toutes les adresses du Venezuela et, pendant des mois, ils ont préparé la menace contre la société vén ézuélienne avec les trafiquants de drogues colombiens pour que e peuple soit paralysé de terreur. »

Et il a signalé que plus de 70 pays ont interdit d’utiliser WhatsApp aux fonctionnaires, aux militaires et aux policiers parce « qu’il espionne le monde et c’est ce que je dénonce, je vais continuer à le dénoncer, personne ne me fera taire. »

Source en espagnol:

https://albaciudad.org/2024/08/conatel-desconectara-la-red-social-x-por-10-dias/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/08/venezuela-whatsapp-et-x-ont-participe-au-coup-d-etat.html