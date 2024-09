Amérique latine : Géopolitique et ressources naturelles sous le radar du Commandement Sud

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Laura Richardson, la chef du Commandement Sud des États-Unis, a été reçue au Chili pour la troisième fois cette année, cette fois, pour assister à un événement emblématique de cette institution : la conférence sud-américaine de la défense.

Pour cette édition, la thématique s'est centrée sur le fait de « profiter des nouvelles technologies pour la défense commune de la souveraineté de l’hémisphère, » un point de vue prévisible étant donné que le Chili se trouve à un point névralgique dans le domaine des ressources stratégiques avec sa vaste réserve de lithium et un profil géopolitique de plus en plus avancé, selon les États-Unis.

La présence de Richardson au Chili, Centre, de la rencontre sur la sécurité, montre que l'intérêt des États-Unis pour le lithium chilien n'est pas uniquement économique, mais aussi militaire. Ce minerai est devenu indispensable au développement de technologies de la défense, à partir des systèmes de stockage de l'énergie jusqu'aux armes de pointe.

En effet, Richardson a dit clairement en 2023 dans son intervention à l'Atlantique Council : « pourquoi cette région est-elle importante ? Avec toutes ses riches ressources et ses éléments de terres rares… Le triangle du lithium, entre l'Argentine, la Bolivie et le Chili, contient 60 % du lithium du monde. » Ce n'était pas un commentaire occasionnel, c'était un manifeste stratégique.

Il faut se souvenir que le président du Chili, Gabriel, Boris a essayé de marquer un point d'un flexion « innovant » en lançant la « stratégie national du lithium », mais qu'un an plus tard, la visite de Jeannette Yellen, secrétaire des États-Unis au trésor, au centre d’opérations Albemarle en Chile a mis en évidence le fait que la nouvelle politique , avec son esprit de sauvegarde et de développement souverain de cette ressource, resterait dans les limbes.

À ce moment-là, Yellen avait affirmé que le Chili garantissait la sécurité énergétique de Washington et avait signé des accords qui élargissaient la participation des États-Unis à la chaîne d’approvisionnement.

La présence insistante de Richardson et le soutien d'individus comme Yellen montrent que la stratégie « nationale » du Chili a été reléguée aux oubliettes. Les États-Unis ne sont pas prêts à perdre le contrôle d'une ressource vitale pour son industrie militaire avec le Chili qui possède 36 % des réserves mondiales de lithium.

Le Venezuela dans la ligne de mire de Richardson

Depuis que Richardson est chef du Commandement Sud, le Venezuela est devenu un thème récurrent de ses discours à la conférence sud-américaine de la défense, la conférence annuelle de sécurité du Commandement. À chaque édition, elle ne rate aucune occasion de signaler ce pays comme une « menace » comme elle l'a fait en Équateur et en Colombie, les années précédentes :

–Équateur, 2022 : « La Russie aussi tente d'essayer de manipuler les populations grâce à des campagnes de désinformation et à des activités informatiques malignes. La Russie continue à soutenir des régimes autoritaires au Venezuela, à Cuba et au Nicaragua. »

–Colombie, 2023 : « La situation terrible au Venezuela projette une grande ombre sur la région. Le fait est que ces menaces transfrontalières exigent notre attention parce qu'elles imposent une charge indue à nos citoyens. »

Lors de l'inauguration de cette année, elle a déclaré : « La démocratie et ses valeurs fondamentales continuent à être attaquées à l'échelle mondiale. Et il nous suffit de regarder vers le Venezuela où Nicolas Maduro continue à saper la volonté démocratique du peuple vénézuélien, a provoqué la fuite de 7 500 000 personnes, et augmenté la migration illégale en Amérique du Sud et en Amérique centrale. »

Ces déclarations et ces visites ne sont pas uniquement symboliques : elles sont une indication évidente de l'ordre du jour des États-Unis concernant le maintien de son influence sur le sud du continent, en particulier à des moments où des puissances comme la Chine et la Russie ont renforcé leur présence dans la région.

Mais le durcissement du ton se produit à un moment où des présidents de la région comme Boric ont joué un rôle hostile envers le Venezuela après les élections présidentielles, un signe ouvert de soumission de sa politique étrangère aux priorités stratégiques de Washington.

En définitive, la tournée de Richardson, accompagnée par des personnalités de haut niveau comme Yellen, non seulement confirme l'anxiété des États-Unis pour le contrôle des ressources stratégiques comme le lithium mais révèle au grand jour les énormes risques que prennent les Gouvernements du continent en faisant valoir leur souveraineté.

