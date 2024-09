Amérique latine: Un ancien agent de la CIA confirme l'ingérence des États-Unis

La Havane , 17 septembre, (RHC)- Avec un appel à la subversion qui circule aujourd'hui sur les réseaux sociaux, l'ancien agent de la CIA , Roniel Aledo, a confirmé l'ingérence étasunienne en Bolivie et en Amérique latine à l'heure actuelle.

L'agent de subversion, dont le dossier complet est sur Internet, explique qu'une première étape des coups d’Etat en douceur consiste à souligner à l'opinion publique "à quel point le gouvernement est mauvais", sa nature autoritaire et le fait qu'il est dirigé par un dictateur.

Après, ajoute-t-il, il s’agit de chauffer les rues avec des manifestations.

"Nous devons protester pour tout - énumère-t-il - l'essence, les tarifs des bus (...) parce que nous n'avons pas d'essence, les salaires des enseignants (...), tout, peu importe, ce n'est qu'une excuse, mais nous devons sortir et protester pour chauffer les rues ».

Aledo soutient que la quatrième étape est celle où le gouvernement est pris en charge, il ne fonctionne plus et l'économie non plus ; les rues sont bloquées, les usines sont arrêtées, les magasins sont fermés et il y a une violence générale dans les rues, des cocktails Molotov (bombes incendiaires fabriquées à la maison).

La seule façon de résoudre cette situation, dit-il, est de se débarrasser du gouvernement et de mettre en place le gouvernement que les forces d'opposition souhaitent.

Dans un élan de sincérité, il conclut que "les Etats-Unis organisent ce type de coup d'Etat, ils sont passés maîtres dans l'art des coups d'Etat en douceur, des révolutions de couleur".

(Source: Prensa Latina)

