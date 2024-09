Argentine : Deux défaites pour Milei

Par Gonzalo Delmonte

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

C'est la première fois dans l'histoire que le Congrès rejette un décret. À son tour, la chambre haute a blindé et actualisé les budgets des établissements nationaux d'enseignement supérieur. Feu vert pour le bulletin unique, qui devra retourner à la Chambre des députés.

Ce projet a obtenu 11 voix pour, 49 voix contre et 2 abstentions. C'est la première fois que le congrès rejette un DNU.

Le second coup est venu du côté des universités. La loi non seulement augmente le budget mais inclut une recomposition pour les enseignants et les non enseignants. Cela aura un impact fiscal de 730 598 000 000 de pesos, c'est-à-dire 0,14 % du PIB, selon le bureau du budget du congrès (OPC).

Le texte approuvé établi que le pouvoir exécutif devra actualiser à partir du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, tous les deux mois, le montant des dépenses de fonctionnement, des universités national pour indice des prix aux consommateurs en fonction de l'indice des prix à la consommation publié par l’INDEC.

Selon l'OPC, l’actualisation de l'IPC pour 2023 s'élève à 210 742 000 000 de pesos ; l'ajustement bimensuel des ressources pour 2024 est de 86 254 000 000 de pesos, tandis que pour les salaires, les fonds sont de l'ordre de 441 600 000 000 de pesos.

De toute façon, le gouvernement a déjà averti qu'il pourrait mettre son veto à cette loi comme c'est arrivé avec l'augmentation des retraites. Si il procède de cette manière, le gouvernement sera à la merci d'une autre mobilisation de masse comme c'est arrivé début avril. Mercredi à midi, il y a eu une petite dose avec une manifestation d'étudiant devant leur palais législatif.

Le texte a été approuvé par 57 voix pour, 10 contre et 1 abstention. La proposition de l'opposition augmente les ressources destinées aux universités pour garantir leur fonctionnement. Pour la Maison Rose, 0,14 %, portent atteinte à la politique de déficit fiscal que vise le ministre de l'économie, Luis Caputo.

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/09/13/argentina-derrotas-de-milei-el-senado-rechazo-el-dnu-que-le-otorga-100-mil-millones-a-la-side-y-aprobo-el-presupuesto-universitario/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/09/argentine-deux-defaites-pour-milei.html