Chili : Hommage aux victimes de la dictature

La Havane, 9 septembre, (RHC)- Sous un important déploiement policier, des milliers de Chiliens ont participé dimanche au traditionnel pèlerinage au cimetière général en mémoire des victimes de la dictature de Pinochet (1973-1990).

A l’appel des organisations de défense des droits de l'homme, des syndicats, des organisations politiques et sociales, les manifestants ont pris le départ sur la Place des Héros et ils sont passés devant le Palais de La Moneda, avant d’arriver jusqu'au cimetière, à l’occasion du 51e anniversaire du coup d’Etat qui a renversé le gouvernement de l’Unité Populaire du président Salvador Allende.

Alicia Lira, présidente de l’Association des proches d’exécutés politiques, a fait remarquer, dans des déclarations à l’agence Prensa Latina, qu’il s’agissait d’un hommage à tous ceux qui se sont engagés dans un projet politique représentatif des grandes majorités.

Elle a salué l’annonce du gouvernement de lever le secret sur le rapport de la commission Valech, qui comprend les témoignages de plus de 35 000 victimes d'emprisonnement et de torture. Elle a d’autre part déploré qu'un demi-siècle plus tard, il y ait encore plus de 1 100 disparus et que le nombre de condamnations pour crimes contre l'humanité soit très faible.

Si la marche dans le centre de Santiago s'est déroulée dans le calme, des incidents ont eu lieu à proximité de la nécropole, impliquant des personnes étrangères à la manifestation, et la police a chargé les manifestants à l'aide de canons à eau et de gaz lacrymogènes. Jusqu'à présent, plus de vingt personnes ont été arrêtées et une a été blessée.

(Source: Prensa Latina)

