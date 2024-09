Chili: Inauguration du Chemin de la Mémoire

Santiago du Chili, 11 septembre (Prensa Latina) Grieta del Camino de la Memoria (Faille du Chemin de la Mémoire), un espace pour rappeler les victimes de la dictature du siècle dernier au Chili, a été inauguré hier au sein du complexe du Stade National à l’occasion des 51 ans du coup d’État.

Le parcours piétonnier, de 450 mètres de long, relie le Colisée au tunnel du vélodrome et à la conque sud, comme était appelé le centre de torture.



Après la répression contre le gouvernement de l’Unité populaire du président Salvador Allende, ce complexe sportif a été transformé en camp de concentration par le régime d’Augusto Pinochet.



L’ouvrage inauguré ce mardi symbolise la voie par laquelle une centaine de prisonniers, les têtes couvertes, étaient conduits quotidiennement vers des sites de répression dans les toilettes publics (sic!), où ils étaient soumis à des décharges électriques, des tabassage, des viols et d’autres crimes contre l’humanité.



La Faille du Chemin de la Mémoire a été conçue par l’architecte et Prix National Teodoro Fernández et comprend six stations de repos et une ligne noire sinueuse tout au long du parcours qui symbolise une cicatrice dans l’histoire du Chili, a indiqué un communiqué de la présidence.



L’inauguration du site a eu lieu en présence du président chilien Gabriel Boric, ainsi que du ministre des Sports, Jaime Pizarro, et d’autres membres du cabinet.



Dans son discours, le président a annoncé que le mois prochain les législateurs seront confrontés à la discussion du budget de l’État pour 2025, qui prévoit une augmentation du financement des sites historiques.



Il a rappelé que l’année dernière la droite a menacé de rejeter le budget au Congrès national et a donc appelé à prendre en compte que la mémoire n’est pas le patrimoine d’un secteur mais de tout le pays.

https://frances.prensa-latina.cu/2024/09/11/inauguration-du-chemin-de-la-memoire-au-stade-national-du-chili/