Chili : La CIA contre Salvador Allende

Il y a 50 ans, alors que le New York Times se préparait à publier un article important sur les opérations secrètes de la CIA au Chili, l’architecte de ces opérations, Henri Kissinger, a trompé le président Gerald Ford, sur les efforts clandestins des États-Unis pour saper le Gouvernement élu du dirigeant du parti socialiste, Salvador Allende, selon les documents publiés aujourd'hui par les archives de la sécurité nationale. Les opérations secrètes ont été « conçues pour maintenir qu’il en marche le processus démocratique » à déclarer Kissinger à Ford dans le bureau ovale deux jours avant la parution de l'article, il y aura 50 ans cette semaine. Selon Kissinger, « il n'y a eu aucune tentative de coups d'Etat. »

« J'ai vu l'histoire du Chili », a déclaré Ford à Kissinger le 9 septembre 1974. « Y a-t-il des répercussions ? Kissinger a répondu : « Pas vraiment, non ».

En fait, l'article de premier plan écrit par la journaliste d’investigation Seymour Hersh (« Le chef de la CIA a dit à la chambre des représentants qu'il y avait eu une campagne de 8 000 000 de dollars contre Allende en 1970-1973. ») a déclenché le plus gros scandale concernant les opérations secrètes de la communauté du renseignement jamais vu. L’article de Hersh a conduit directement à la formation, le 8 septembre 1974, d'un comité spécial du Sénat présidé par le sénateur Frank Church qui a mené à bien la première enquête importante sur les actions secrètes de la CIA au Chili, et dans d'autres endroits, et qui a été le premier organisme du Congrès à évaluer le rôle des opérations secrètes et clandestines dans une société démocratique. Les répercussions politiques ont obligé le président Ford à reconnaître publiquement les opérations de la CIA au Chili, en même temps qu'il niait énergiquement avoir quelque chose à voir avec un coup d’Etat.

L'avocat du président à la Maison-Blanche a ensuite informé Ford que sa déclaration « n'était pas totalement cohérente avec les faits, parce qu'on ne lui avait pas révélé tous les faits. »

Lors d'une conférence de presse, le 16 septembre, Gérald Ford est devenu le premier président qui a reconnu et défendu publiquement les opérations secrètes de la CIA qui, selon lui, se limitaient à protéger les institutions démocratiques chiliennes de la menace d' Allende. Il affirmait que la CIA avait agi « dans le plus grand intérêt du peuple du Chili, et certainement dans notre plus grand intérêt. »

L'enquête du Sénat, qui a également révélé des plans de la CIA pour assassiner des dirigeants étrangers, et une enquête identique à la chambre des représentants on conduit à la promulgation d'une loi pour améliorer les contrôles et les contrepoids aux opérations de la CIA et limiter la capacité des futurs présidents à « nier de façon plausible », les programmes d'actions secrètes à l’étranger. Les documents de la Maison-Blanche révèlent la profonde consternation exprimée par Ford et Kissinger, face à la possibilité que les opérations secrètes soient limitées. « Nous avons besoin d'une CIA. Nous avons besoin d'opérations secrètes, », a dit Ford à son cabinet 9 jours après la publication de l'article du Times. Cet article et une avalanche d'articles postérieurs de Hersh sur la CIA«ont eu l'effet d'une étincelle sur un réservoir d’essence, », comme la reconnu Kissinger plus tard dans ces mémoires.

La fuite qui a changé l’histoire

L'histoire de Hersh été basée sur un résumé du témoignage secret du directeur de la CIA, William Colby, et d'un fonctionnaire légendaire de l'agence, David Atlee Philips, qui donnait une vision générale des opérations secrètes contre Salvador Allende au Chili, lors d'une session exécutive du comité des services armée de la chambre des représentants, le 22 avril 1974. Selon ce résumé, Colby a fait savoir au comité qu’entre 1962 et 1973, l'ultra secret, « comité 40 » qui supervisait les opérations secrètes, avait autorisé la CIA à dépenser 11 000 000 de dollars au Chili, dont 8 000 000 pour « déstabiliser », le Gouvernement d’ Allende et précipiter sa chute. » Le texte affirmait que « les activités de l'agence étaient vues comme un prototype ou une expérimentation de laboratoire pour mettre à l'épreuve les techniques d'un gros investissement financier dans les efforts pour discréditer et renverser un Gouvernement. »

Ce résumer, avait été rédigé par un membre libéral du congrès du Massachusetts, Michael J. Harrington, qui avait entendu parler du témoignage top secret de Colby et avait demandé une autorisation spéciale pour le réviser. Harrington a lu la transcription de l'audience de 48 pages deux fois (le5 et le 12 juin de 1974) et s'est rendu compte que le témoignage de Colby contredisait clairement les dénégations antérieures du Kissinger et des fonctionnaires de la CIA (pendant les audiences précédentes, sur les opérations de la CIA et de la ITT au Chili ) concernant les efforts secrets pour renverser Allende.

Harrington a exprimé sa préoccupation pour le fait que des agents de la CIA aient commis un parjure devant le directeur du personnel du sénateur Franck Church, Jérôme Levinson. Dans ses mémoires, Levinson rappelle que Harington « m'a demandé ce que je pensais qu'il devait faire. » Il a recommandé à Harrington d'écrire une lettre au président du comité des relations extérieures du Sénat, le sénateur, William Fullbright pour demander une enquête complète sur le rôle de la CIA au Chili. Le 18 juillet 1974, Harrington a envoyé à Fulbright une longue lettre dans laquelle il faisait un résumé du témoignage secret de la CIA et concluait que le Congrès et le peuple des États-Unis. « avaiten le droit de savoir ce qui s'était fait en notre nom au Chili. »

Mets Fullbright n'était pas prêt à ordonner une enquête importante sur le rôle de la CIA au Chili et Levinson a décidé de prendre la mesure audacieuse d'attirer l'attention sur le témoignage encore secret de Colby : il a révélé la lettre de Harrington à Seymour Hersch. Début septembre, après avoir déjeuné avec Hersch chez Jean-Pierre, un restaurant élégant de Washington DC, Levinson a remis à Hersch une copie de la lettre de Harrington. Le 5 septembre 1974, Hersch a commencé à appeler des fonctionnaires du département d'État pour qu'il commentent son scoop à venir, ce qui a déclenché une avalanche de réunions, de réunions d’information et de rapports à la Maison Blanche sur les informations que Hersh aurait pu obtenir. Le 8 septembre, le Times a publié l'histoire en première page de son journal du dimanche, provoquant un gros scandale et finalement, l’ancien directeur de la CIA, Richard Helms, a été poursuivi pour avoir menti au Congrès.

Les réactions des agents chiliens de la CIA

La révélation du témoignage de Colby à la CIA à engager en urgence la contacter en urgence ces agences siens pour déterminer les répercussions de ces révélations sur son réseau d'agent et d'informateur. Dans un rapport secret révélateur quatre jours après l'apparition, la parution de l'article du Times, le bureau de la CIA a transmis les réactions de plusieurs agents chiliens –identifiés par des noms de code comme Fubargain, Fupocket et Fubrig –infiltré dans l'armée chilienne, le parti politique démocrate-chrétien chilien et le journal Le Mercure que la CIA avait financé en tant que porte-parole de l'opposition au gouvernement de Salvador Allende. Le bureau de Santiago a informé le siège de la CIA :« Les agents suivants du bureau ont été contactés pendant la période s'étendant 8 au 10 septembre, à propos des révélations auxquelles on fait référence.»

L'agent dont le nom de code est « Fubrig-2 » a pris la nouvelle avec calme, mais ce qui le préoccupe le plus, c'étaient les implications des tentatives pour révéler des informations et il a déclaré qu'on devrait changer le système à Washington pour éviter cette sorte de révélations, » a fait savoir la CIA. «Il se sentait soulagé par le fait que le Mercure ne l'appelle pas par son nom. »

Selon ce câble, l’agent infiltré dans l'armée chilienne, Fubargain-1, a dit à la CIA que « le général Pinochet ne semblait pas très peiné, mais qu'il avait déclaré… que cette révélation « semblait stupide. » Mais le même agent a dit la CIA que d'autres officiers de la CIA un plus jeunes avaient interprété cette révélation comme une tentative délibérée pour « porter atteinte à la junte et semer de faux doutes sur son indépendance et son rôle dans la chute de Salvador Allende. » Le résultat est que le corps des officiers chiliens est de plus en plus déconcerté et en colère contre les États-Unis, selon cette source. »

Documents encore secrets

50 ans après le scandale sur les opérations de la CIA au Chili, le témoignage original de Colby devant le comité des services armés de la chambre des représentants continue à être classé secret défense, ainsi que la transcription complète de 48 pages de l'audience à huis clos. L'année dernière, le Gouvernement chilien a demandé officiellement au Gouvernement Biden de déclassifier, registre comme un geste de « diplomatie de la déclassification » pour le 50e anniversaire du coup d'Etat, mais la CIA s'est montrée peu coopérative.

En vue de la reddition de compte historique, il est impératif que la CIA déclassifie le témoignage de Colby sur le Chili, ainsi que toute autre documentation importante, » a affirmé Peter Kornbluh qui dirige le projet de documentation sur le Chili, à Archives. À m l'approche du 50e anniversaire de la formation du comité spécial du Sénat pour l'étude des opérations du Gouvernement concernant les activités de renseignement, en janvier 2025, Archives a également demandé aux dirigeants du Sénat de divulguer les volumineuses archives d'investigation du comité Church sur le Chili et d’autres pays qui ont été l'objet d'opérations secrètes de changement de régime.

Un demi-siècle de secret autour de ses registres, on doit arriver à sa fin, » a déclaré Kornbluh.

