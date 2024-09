Colombie : Coup d'Etat contre la démocratie et la justice sociale

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Le président de la Colombie, Gustavo Petro, a dénoncé samedi le fait qu'un coup d'Etat est en cours contre lui, coup d'Etat qui prend corps dans des actions entreprises par le conseil électoral (CE) pour le suspendre de ses fonctions et empêcher tout processus de transformation dans le pays qui servent les intérêts de la majorité historiquement dépossédée.

Sur X, le chef de l'État a affirmé que, par le biais d'un document émanant d'une chambre de consultation du Conseil d'État, qui n'a pas de force contraignante, la CE l'a dépouillé de l'immunité constitutionnelle qui le protège.

Il a rappelé que « la Constitution ne permet pas qu'une instance purement administrative et politique, comme le conseil électoral, ouvre la voix à la suspension du président de ses fonctions à cause d’une enquête de plafonnement sur laquelle il n'a aucune compétence au-delà des 30 jours suivant l'élection ».

Il y a quelques mois, le CE avait engagé une enquête en prétextant que la campagne de Pétro aurait dépassé les plafonds de dépenses permises et reçu des fonds de sources interdites, des accusations que le président Colombien, dément fermement.

Ce n'est pas un hasard si cette enquête est dirigée par le magistrat, Benjamin Ortiz, du Parti Libéral et par Álvaro Hernan, du Centre Démocratique, le parti de l'ancien président Álvaro Uribé.

Le président colombien a affirmé que ce processus fait partie d'un effort plus large pour déstabiliser son Gouvernement. et qu'il a son origine dans une coordination contraire aux intérêts du peuple qui implique des secteurs patronaux, la criminalité et des secteurs politiques qui représentent les intérêts qui ont eu historiquement le contrôle du pouvoir en Colombie.

La féroce opposition de ces secteurs conservateurs aux réformes sociales et politiques présentées par Pétro au Congrès a montré qu’ils n'étaient pas prêts à céder leurs privilèges, ni à ce que ceux-ci bénéficient aux secteurs les plus humbles.

La grève des transporteurs qui a eu lieu cette semaine est une autre expression du désir de créer un climat d'instabilité ou d'utiliser des processus de lutte pour dégrader la relation Gouvernement–société mais le Gouvernement colombien a apporté une solution rapide à cette grève grâce à un dialogue inclusif et à portes ouvertes.

Devant le danger de coup d'Etat et d'une régression de la démocratie, les organisations sociales et syndicales qui ont une longue tradition de lutte comme la centrale unitaire des travailleurs (CUT), le commandement national unitaire (CNU) et la coordination nationale pour le changement (CNPC) ont déjà convoqué une assemblée générale nationale pour le 14 et le 15 septembre, et en profiteront pour organiser, le 19 septembre, une mobilisation de masse nationale avec comme épicentre la place Bolivar pour rejeter le coup d'Etat et condamner ses protagonistes.

