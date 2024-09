Colombie : Coup d’Etat imminent

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Le président de la Colombie, Gustavo Petro, a alerté sur un plan présumé destiné à le renverser. Dans une réunion avec les représentants des médias alternatifs, le président a donné des détails sur ce qu'il considère comme une menace imminente contre son Gouvernement.

« Un coup d'Etat, ce ne sont pas les généraux de la police et de l’armée qui le font en cherchant à prendre le Palais et à chasser le président, non, messieurs, les oligarques du pays ne sont pas si bêtes. C'est un coup d'état à la colombienne, » a déclaré Pétro.

Le président a signalé que d'importantes sommes d'argent sont impliquées dans ces soi-disant tentatives de destitution. Pour mettre ses arguments dans leur contexte, Pétro a évoqué d'autres pays latino-américains comme la tentative de soulèvement militaire contre le président de la Bolivie Luis Arce et la destitution de Pedro Castillo au Pérou.

Et il a affirmé qu'il existe un plan destiné à attenter à sa vie ou à le remplacer dans sa charge dans les trois prochains mois : « ils veulent voir si ce qui s'est passé avec Salvador Allende va se reproduire, bloquer les routes pour faire tomber le président, c'est ce qu'ils veulent faire : ou le président meurt ou ils le font tomber, l'ordre est donné. »

Le président a ajouté que ce coup d'Etat présumé serait « financé par la mafia. » Il a critiqué le processus que mène a bien le Conseil National Electoral contre sa campagne présidentielle pour un soi-disant financement illégal et il a suggéré qu'il y a des intérêts économiques derrière pour que cette affaire arrive à la commission des accusations de la chambre et qu'il soit suspendu.

Pétro a déclaré que s’il partait, le prochain président de la république serait Efraín Cepeda, le président actuel du Sénat. En outre, il a soutenu que le désavouer dans ses fonctions, ce qui, selon lui, est protégé par la Constitution, est déjà un acte de cette nature.

Et il a conclu que s'il n'avait pas le soutien du peuple, ce coup d'Etat présumé se serait concrétisé immédiatement. Ces déclarations ont provoqué un intense débat dans le pays sur la stabilité politique et les tensions entre le Gouvernement et différents secteurs de la société colombienne.

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/09/12/colombia-gustavo-petro-denuncia-golpe-de-estado-inminente-en-colombia/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/09/colombie-coup-d-etat-imminent.html